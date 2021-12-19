Çipras’tan Miçotakis’e ‘fırça’: Niye silahlanıyoruz, biz süper güç müyüz?

Haberin Devamı

2020 bütçesinde 515 milyon Euro olan silahlanma harcamalarının, bu yıl 2.5 milyar Euro’ya fırladığını ve 2022’de 3.3 milyar Euro olmasının öngörüldüğünü belirten Çipras, “Silahlanma yarışı niye? Ne yapıyoruz? Gayrısafi milli hasılanın yüzde 3.5’i savunma harcamalarına ayrılıyor. Bu orantı, tüm NATO ülkelerinden, hatta ABD’den de yüksek. Süper güç müyüz” diye sordu.

AĞIR YÜKLENDİ

Bütçede savunma giderlerine ayrılan harcamaların, Yunanistan’ın iflas ettiği 2009 yılı ile aynı düzeye çıkarıldığını vurgulayan Çipras, “Yunanistan, Akdeniz’de hassas bir bölgede diyorlar. Her zaman burada idik. Bu kadar gereksiz, düşüncesiz israf niye? Üstelik, Başbakan Miçotakis, ülkenin gerçek savunma ihtiyaçları için askeri kurmayların önerilerinden farklı kararlar veriyor” şeklinde konuştu. Çipras ayrıca, “İktidarda olduğun 2.5 yıldır milletin gırtlağını sıkıyorsun” diyerek, Miçotakis’in istifasını ve erken seçim yapılmasını istedi.