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Çipras: Yunanistan masada bir piyon

#Aleksis Çipras#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis
Çipras: Yunanistan masada bir piyon

Yunanistan’da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Türkiye politikasını ağır şekilde eleştirdi.

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Çipras, haber sitesi Euroactiv’deki demecinde, “4.5 yıl başbakanlık yaptım. Türkiye ile (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile zor anlarımız oldu. Erdoğan hep aynı Erdoğan’dır. Son aylarda değişmedi. Başbakanlığım döneminde en zor anlarda bile iletişim kanalları açıktı. Bu kanalların bugün kapalı olmasından endişeliyim. Çünkü tesadüfi bir kaza, gerginliğin daha da tırmanmasına, hatta istenmez bir olaya yol açabilir” dedi.

15 GÜNDE NE DEĞİŞTİ

Çipras “Türkiye’nin gerginliği tırmandırmasından bağımsız olarak, Yunan hükümeti de iletişim kanallarının açık tutulmasında ilgisiz kalıyor. Miçotakis, 3 ay önce İstanbul’a gittiğinde sakin bir yaz yaşayacağımızı söylemişti. Ancak, 15 günde Türk-Yunan ilişkilerindeki en büyük gerginlikle karşı karşıyayız. Ben bunu tuhaf buluyorum. Miçotakis’in ya ciddi bir dış politikası yok ya da bizim bilmediğimiz başka bir şeyler var” diye konuştu. Çipras ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna sorununda arabuluculuk yapma gayretleri sayesinde, hem batıda hem de doğuda konumunu güçlendirdiğini belirtti. Buna karşı, batının uysal müttefiki haline gelen Yunanistan’ın ise “üçüncü ülkelerin satranç masasındaki piyona dönüştüğünü” söyledi.

 

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#Aleksis Çipras#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis

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