Çipras: Türkiye uluslararası rolünü güçlendirdi
Yunanistan’da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, Türkiye ile ilişkiler konusunda Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’i eleştirdi.
Çipras, Kathimerini gazetesindeki demecinde, bu dönemde Atina-Ankara hattında iletişim eksikliği bulunduğunu vurgulayarak, “Ben Başbakan iken (2015-2019) en zor anlarda bile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ı telefonla arıyordum. Miçotakis’in böyle bir imkanı yok” dedi. Çipras, “Türkiye’nin tek başına kaldığını söylüyorlar. Nerede? Türkiye uluslararası siyaset sahnesindeki rolünü güçlendirdi. AB, Türkiye olmadan sığınmacı konusunun çözülemeyeceğini idrak etti. ABD de, Suriye ve Libya’da Türkiye’siz çözüm olamayacağını biliyor” ifadesini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle