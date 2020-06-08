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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çipras: Türkiye uluslararası rolünü güçlendirdi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Çipras: Türkiye uluslararası rolünü güçlendirdi
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Yunanistan’da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, Türkiye ile ilişkiler konusunda Yunan Başbakan Kiriakos Miçotakis’i eleştirdi.

Çipras, Kathimerini gazetesindeki demecinde, bu dönemde Atina-Ankara hattında iletişim eksikliği bulunduğunu vurgulayarak, “Ben Başbakan iken (2015-2019) en zor anlarda bile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ı telefonla arıyordum. Miçotakis’in böyle bir imkanı yok” dedi. Çipras, “Türkiye’nin tek başına kaldığını söylüyorlar. Nerede? Türkiye uluslararası siyaset sahnesindeki rolünü güçlendirdi. AB, Türkiye olmadan sığınmacı konusunun çözülemeyeceğini idrak etti. ABD de, Suriye ve Libya’da Türkiye’siz çözüm olamayacağını biliyor” ifadesini kullandı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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