Çipras: Türkiye uluslararası rolünü güçlendirdi

Çipras, Kathimerini gazetesindeki demecinde, bu dönemde Atina-Ankara hattında iletişim eksikliği bulunduğunu vurgulayarak, “Ben Başbakan iken (2015-2019) en zor anlarda bile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ı telefonla arıyordum. Miçotakis’in böyle bir imkanı yok” dedi. Çipras, “Türkiye’nin tek başına kaldığını söylüyorlar. Nerede? Türkiye uluslararası siyaset sahnesindeki rolünü güçlendirdi. AB, Türkiye olmadan sığınmacı konusunun çözülemeyeceğini idrak etti. ABD de, Suriye ve Libya’da Türkiye’siz çözüm olamayacağını biliyor” ifadesini kullandı.