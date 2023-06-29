Son dakika... Çipras, Syriza partisi liderliğinden istifa etti

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Seçimi geride bırakan Yunanistan'da ana muhalefetin lideri Çipras istifa kararı aldı.

Çipsas kararını bugün kamuoyu ile paylaştı. Komşu basını istifa kararının seçim yenilgisini nedeniyle alındığını yazdı.

Çipras konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi. Olumsuz sonuç bu döngünün başlangıcı olabilir ve olmalıdır'

TRT'de yer alan habere göre, Nazım Hikmet’ten alıntı yapan Çipras, 'En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır' dedi.

Bir daha aday olmayacağını da deklere eden Çipras'ın liderliğindeki SyrizaPazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 17,8'ini almıştı.

Miçotakis, açık ara farkla sandıktan ilk sırada çıkmış, birinci partiye ek vekil veren yeni seçim sistemi sayesinde Miçotakis’in partisi tek başına iktidar olmuştu.

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Yunan Ta Nea gazetesi istifanın ardından partide köklü değişiklikler olacağını yazdı.

1974 doğumlu Aleksis Çipras, lideri olduğu radikal sol SYRIZA'nın 2015 Ocak seçimlerini kazanmasıyla Yunanistan'ın en genç ve sosyal demokrat PASOK'un dışında ilk solcu başbakanı sıfatını kazanmıştı.

YÜZDE 25'İ GEÇEN PARTİYE BONUS SANDALYE

Geçtiğimiz mayıs ayında nisbi seçim sistemine göre yapılan seçimlerde hiçbir partinin yüzde 46'lık oy oranına ulaşamaması sonrası parti liderleri koalisyon hükümeti kurmayı reddetmişti.

Pazar günü düzenlenen genel seçimlerde ise, oyların en az yüzde 25'ini alarak birinci gelen parti fazladan 20 sandalye kazanırken, her yarım puan için bir sandalye daha eklendi.

Seçiminin galibi olan ND oyların yüzde 40'ını alarak 50 tane fazladan sandalye kazanmış oldu.