Çipras parti hazırlığında… Nazım ile gitti Nazım ile dönüyor

Solcu Yunan siyasetçi, önümüzdeki dönemde yeni bir siyasi parti kurmak amacıyla, partisinden ve milletvekiliğinden istifa ederken de yine ünlü Türk şairinin bu mısrasından esinlendi. Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda “Siyasi faaliyetlerimden değil, sadece vekillikten istifa ediyorum. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var” diyen Çipras, yine Nazım’ın aynı mısrasına gönderme yaparak “Yakında belki de, en güzel denizlerde beraber seyahat ederiz” dedi. Atina’da Çipras’ın yeni partiyi ilkbahara kadar kuracağı konuşuluyor. m Yorgo KIRBAKİ