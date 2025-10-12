Çipras parti hazırlığında… Nazım ile gitti Nazım ile dönüyor

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:00

YUNANİSTAN’da 2015-2019 yılları arasında başbakan olan Aleksis Çipras (51), 2023’deki seçim yenilgisinden sonra Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi liderliğinden Nazım Hikmet’in “En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır” mısrası ile istifa etmişti.

 Solcu Yunan siyasetçi, önümüzdeki dönemde yeni bir siyasi parti kurmak amacıyla, partisinden ve milletvekiliğinden istifa ederken de yine ünlü Türk şairinin bu mısrasından esinlendi. Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda “Siyasi faaliyetlerimden değil, sadece vekillikten istifa ediyorum. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var” diyen Çipras, yine Nazım’ın aynı mısrasına gönderme yaparak “Yakında belki de, en güzel denizlerde beraber seyahat ederiz” dedi. Atina’da Çipras’ın yeni partiyi ilkbahara kadar kuracağı konuşuluyor.       m Yorgo KIRBAKİ 

