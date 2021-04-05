'Çıplak' reklam skandalı! Hepsi gözaltına alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde hafta sonu bir grup genç kadının güpegündüz çırılçıplak balkonda görüntülenmesi, yalnızca ülkeyi değil bütün dünyayı alt üst etti.

Dubai’de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın websitesi çekimleri için çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende balkonunda çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Kadınların balkonda yan yana poz verdiği fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada viral oldu. Dubai polisinden yapılan açıklamada, 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığını ve savcılığa sevk edildiklerini belirtti.

Polis açıklamasında gözaltı gerekçesi olarak 'kabul edilemez davranışlar' ifadesi dikkat çekiyor. Açıklamada ayrıca çıplakların BAE toplumunun değerlerini yansıtmadığı savunuldu. Yerel medyada, bir grup kadının ünlü bir firmaya ait websitesi çekimleri nedeniyle çıplak poz verdiğini aktardı.

BİNER STERLİN CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan kadınların, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği belirtildi.

Devlet bağlantılı The National gazetesi ise yaşanan olayı detaylarına yer vermeden 'reklam kampanyası çekimi' şeklinde haberleştirdi.

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