Çıplak öğrenci şoku

Dünyanın en eski ve en saygın üniversitelerinden biri sayılıyor ama üniversite dergisinde yer alan üstsüz öğrencinin fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.Cambridge Üniversitesi'nde bir grup öğrenci tarafından hazırlanan ve yayımlanan üniversite dergisi "Vivid" bu ay herkesi şoke etti. Çünkü bu dergide ilk kez çıplaklık yer aldı. Üstelik dergiye poz veren üniversitenin bir kız öğrencisi.Tarihi Clare Köprüsü üzerinde "Üçüncü Sayfa Güzeli" olarak üstsüz poz veren kız öğrencinin ismi açıklanmadı. Ancak 5000 tirajlı dergiyi gören üniversite yönetimi ve diğer öğrenciler onu hemen tanıdı.Kamuoyu böyle bir dergiye bile çıplaklığın girmesinden rahatsız. Protesto edilen dergi için birçok Cambridge örğrencisi de "Gereksiz bir yayımdı. Çıplaklık görmek isteyen Playboy alıp bakıyor. Bizim çizgimiz bu olamaz" dedi.Bu konuda açıklama yapmayan üniversite yönetiminin çıplak poz veren öğrenciye herhangi bir ceza uygulamadığı öğrenildi.