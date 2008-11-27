Çıplak ders okul personelini görevinde etti

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Okul, yeni kadro oluşturuluncaya kadar yaklaşık 1 ay süreyle kapalı kalacak.



Duisburg kentinde geçen hafta ortaya çıkan olayın ardından, çoğu Türk olan veliler çocuklarını anaokuluna gördermezken, 40'ı aşkın aile kendilerine haber verilmeden çocuklarına yaptırılan uygunsuz dersten dolayı anaokul yetkililerinden şikayetci olmak üzere imza toplayıp avukata başvurdu. Yapılan araştırmalar ve dinlenen çocuklardan, anaokulunda iddia edilen uygulamanın 6 yıldan bu yana yapıldığı ortaya çıktı. Olayın duyulması ardından soruşturma açan gençlik dairesinin girişimleri ile aralarında okul müdürünün de bulunduğu 13 personel görevden alındı. Okulun, yeni kadro oluşturuluncaya kadar 1 Aralık- 5 Ocak tarihleri arasında kapalı kalmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Okulda bu süre zarfında sadece 1 sınıf hizmet verecek.



