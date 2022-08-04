‘Çip’ yaptırımı !Çin Tayvan’a kum ihracatını askıya aldı

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Ada ülkesi Tayvan’ın kıyı şeridi taşlık araziden oluşması nedeniyle ülkede yarı iletken çip üretimi, cam ve beton üretimi için gereken kum, Çin’den gemilerle getiriliyor. Geçen yıl Çin ana karasından Tayvan’a taşınan kum miktarı 6 milyon ton civarında gerçekleşmişti. Kumun ısıl işlemden geçirilmesiyle elde edilen silisyum dünyanın bir numaralı yarı iletken üreticisi Tayvan tarafından çip (yonga) imalatında kullanılıyor.

EN BÜYÜK ÇİP ÜRETİCİSİ

Tayvan, 2021 yılı verilerine göre dünya pazarında yüzde 27 payla bir numaralı çip üreticisi unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor. Tayvan’ın Çin ile ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 328 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Çin’in kum satışını durdurmasıyla alternatif tedarikçi bulunamaması halinde dünya piyasalarını yeni teknoloji krizi bekliyor.