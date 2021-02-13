Cinsiyetçi söz istifa getirdi

Başta Japonya olmak üzere tüm dünyada yankı uyandıran Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoşiro Mori’nin kadınlara yönelik ayrımcı ifadeleri istifasıyla sonuçlandı. Önceki gün düzenlediği basın toplantısında konuşan Mori, “kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü” yönündeki ifadelerinin tepki çekmesi sonrası, 2014’ten beri yürüttüğü Organizasyon Komitesi Başkanlığı’ndan ayrıldığını açıkladı. Mori, temmuzda düzenlenmesi beklenen turnuvanın gerçekleştirileceğine dair inancını yineledi. Japon Kyodo ajansının haberine göre, Mori’nin yerine, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko’nun getirileceği kaydedildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Japonya’da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, geçen hafta internet üzerinden yapılan Japonya Olimpiyat Komitesi’nin (JOC) toplantısında, kadınların çok konuştuğu yönünde cinsiyetçi birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Gelen tepkiler üzerine Mori, Japon Kyodo ajansına yaptığı değerlendirmede, “Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu” diye konuştu. Bu açıklamayla da dinmeyen tepkiler, günden güne büyüdü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Mori’nin ifadeleri sonrası özür dilemesi sebebiyle konunun kapandığını açıklamış, ancak yükselen tepkiler sonrası bu ifadelerin ‘tamamen uygunsuz’ olduğunu bildirmişti.

ULUSLARARASI İTİRAZLAR

Tokyo Oyunları’nın düzenlenmesinde kritik noktalarda görev yapan Japon kadın siyasetçilerden Tokyo Valisi Koike Yuriko, söz konusu ifadeleri “müsamaha gösterilemez” diye niteleyerek, “Duyduğumda şaşkınlık içinde kaldım” dedi. Tepkiler Japonya’yı da aşarken, bazı ülkelerin Tokyo büyükelçilikleri ile AB’nin Japonya’daki temsilciliği, Twitter üzerinden ‘Sessiz olma’ ve ‘Cinsiyet eşitliği’ etiketleriyle tepkilerini duyurdu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere, BM Enformasyon Merkezi de destek verdi. Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği, JOC ile komiteye hitaben açılan çevrimiçi dilekçede ise, “Mori’nin söylem ve davranışlarının üzerine gidilmesi” çağrısı yapıldı. ‘Change.org’ üzerinden dilekçeyi imzalayanların sayısı 150 bine yaklaştı. Ülke geneli telefon yoluyla yapılan ankette halkın yüzde 60’ının Mori’nin makamında hizmet verebilecek liyakate sahip olmadığını düşündüğü ortaya çıktı.

NE DEMİŞTİ

Yoşiro Mori, geçen hafta Japonya Olimpiyat Komitesi’nin (JOC) çevrimiçi toplantısında Japonya Ragbi Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri paylaşmıştı. Mori, kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü savunarak, “Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor” diye konuşmuştu. JOC Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye sayısının yüzde 40’a çıkarılması hedefine yönelik Mori, “Birileri bana ‘Eğer kadınların sayısını arttırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız’ demişti. Aksi takdirde durmuyorlar” ifadelerini kullanmıştı.