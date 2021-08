Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo'yu şoke eden istifa!

DeRosa, istifa açıklamasında, son iki yılın kendisi için “duygusal ve zihinsel olarak zorlayıcı” olduğunu söyledi. New York halkına 10 yıldır hizmet etmekten onur duyduğunu vurgulayan DeRosa, "Eyaletimiz için, böylesine yetenekli ve görevine bağlı insanlarla birlikte çalışma fırsatını bulduğum için müteşekkirim." dedi. Andrew Cuomo ile uzun zamandır çalışan Melissa DeRosa, bu yılın başlarında valiliğin bakımevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda halkı yanıltmasında rol aldığı iddiasıyla eleştirilmişti. DeRosa, New York Başsavcısı Letitia James'in 3 Ağustos’ta yayınlanan raporunda, Vali’yi cinsel tacizle suçlayan bir kadına karşılık verilmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı.



STRATEJİ EKİBİNİN EN ÖNEMLİ ÜYELERİNDEN BİRİNİ KAYBETTİ



İstifa, James'in 4 aylık bir soruşturma neticesinde Vali'nin birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmasının ardından siyasi hayatı tehlikeye giren Cuomo’ya önemli bir darbe olarak yorumlanıyor. Üç dönemdir görev yapan Demokrat Vali Cuomo'nun, cinsel taciz ve bakımevlerinde Kovid-19 salgını konusunda halkı yanıltmak gibi iddialarla New York Eyalet Meclisi’nde azledilmesinin gündemde olduğu bir dönemde DeRosa’nın istifası, strateji ekibinin en eski ve önemli üyelerinden birini daha kaybetmesi anlamına geliyor.

TACİZ İDDİALARI



Eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti. New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü. Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti. Başsavcı James'in 3 Ağustos'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmuştu Bunun üzerine kameraların karşısına çıkan Vali Cuomo, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.



ABD Başkanı Joe Biden, 4 Ağustos'ta Cuomo'nun istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de benzer çağrılarda bulunmuştu. New York eyaleti, 5 Ağustos’ta Vali Cuomo'ya hakkındaki suçlamalara karşı ek kanıt sunması için süre verirken, aynı gün eski asistanı, Vali Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla resmi suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor