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Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok olmuştu... Yolladığı email'e kimse inanmadı!

#Peng Shuai#Cinsel Taciz#WTA
Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok olmuştu... Yolladığı emaile kimse inanmadı

2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Zhang Gaoli tarafından taciz edildiğini açıklayan 35 yaşındaki yıldız tenisçi Peng Shuai iki haftadır adeta sır olup ortadan kayboldu. Çin medyası bugün Shuai'nin bir email yollayarak iyi olduğunu söylediğini duyurdu. Ancak buna kimse inanmadı...

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Kadınlar Tenis Birliği (WTA), iki haftadır kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Shuai Peng'in gönderdiği iddia edilen e-maile şüpheyle yaklaştı.

WTA, kamuoyunun, kayıp tenisçinin güvende olduğuna dair bağımız kaynaklarca teyit edilmiş somut bir kanıtı görmesi gerektiğini açıkladı.

Daha önce sosyal medyada eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçlayan Shuai Peng'in gönderdiği öne sürülen e-mailde, "Kayıp değilim. Güvenliğimle ilgili bir sorun yok. Sadece evde dinleniyorum. Her şey yolunda" ifadeleri yer alıyor.

E-mailde ayrıca cinsal saldırı iddiasının doğru olmadığı belirtiliyor.

Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok olmuştu... Yolladığı emaile kimse inanmadı

Suçlanan Zhang Gaoli 2013-2018 yılları arasında Çin Başbakan Yardımcısı'ydı ve Devlet Başkanı Şi Jinping'e en yakın isimlerden biriydi.

Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok olmuştu... Yolladığı emaile kimse inanmadı

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'İNANMAKTA ZORLANIYORUM'

WTA Başkanı Steve Simon, kurumun internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu e-maili Shuai Peng'in yazdığına inanmakta zorlanıyorum" dedi.

Steve Simon, "Shuai Peng eski bir üst düzey Çinli bürokrata karşı cinsel taciz iddiasında bulunarak inanılmaz bir cesaret örneği gösterdi" ifadelerini kullandı.

Simon cinsel saldırı iddiasının da incelenmesi gerektiğini belirtti.

Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok olmuştu... Yolladığı emaile kimse inanmadı

Sosyal medyada pek çok kişi de e-maile şüpheyle yaklaştı.

Novak Djokovic ve Naomi Osaka gibi ünlü tenişsçiler de Shuai Peng'le ilgili kaygılarını dile getirmişlerdi.

35 yaşındaki Shuai Peng, Tayvanlı Hsieh Su-wei ile birlikte 2013 yılında Wimbledon, 2014'te de Fransa Açık'ta Çift Kadınlar kategorisinde şampiyon olmuştu.

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