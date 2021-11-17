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Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok oldu! Dünya yıldız tenisçiyi konuşuyor

#Peng Shuai#Çin#Cinsel Taciz
Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok oldu Dünya yıldız tenisçiyi konuşuyor

Dünya günlerdir çift kadınlarda dünya şampiyonluğu bulunan yıldız Çinli tenisçi Peng Shuai'yi konuşuyor. 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Zhang Gaoli tarafından taciz edildiğini açıklayan 35 yaşındaki tenisçiden günlerdir haber alınamıyor. Peng için bir başka şampiyon tenisçi, Naomi Osaka da ses yükseltti.

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Japon tenisçi Naomi Osaka, Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli meslektaşı Peng Shuai'nin güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic'ten sonra kadınlarda klasmanın 13. basamağındaki Osaka da Peng için ses yükseltti.

Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok oldu Dünya yıldız tenisçiyi konuşuyor

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka, Twitter hesabından "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Sansür ne pahasına olursa olsun kabul edilemez. Umarım Peng Shuai ve ailesi güvendedir. Yaşananlar karşısında şoktayım ve ona sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerine yer verdi.

35 yaşındaki Peng, kasım ayının başında 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Zhang tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını, Çin'deki sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşmıştı.

Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok oldu Dünya yıldız tenisçiyi konuşuyor
Japon tenisçi Naomi Osaka

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75 yaşındaki Gaoli hakkındaki iddialarını Çin'de bir hayli popüler olan sosyal medya platformu Weibo'da paylaşan tenisçinin bu mesajı dakikalar içerisinde silinmişti.

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Devlet kontrolünde olduğu sıkça dile getirilen platformun bu adımına rağmen Shuai'nin paylaşımının ekran görüntüleri internette yayılmış ve kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.

Bu paylaşımın ardından platformda 'tenis' kelimesi bile sansürlenerek konu hakkında paylaşım yapılmasının önüne geçilmişti.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, irtibata geçtikleri Çin Tenis Federasyonunun Peng Shuai'nin güvenli bir yerde bulunduğuna dair garanti verdiğini ancak onunla konuşmasına izin vermediklerini açıklamıştı.

Cinsel taciz açıklamasından sonra ortadan yok oldu Dünya yıldız tenisçiyi konuşuyor

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı. Peng, bu başarıya ulaşan ilk Çinli tenisçi olarak tarihe geçmişti.

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