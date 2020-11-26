'Cinsel şantaj' çetesinin liderine 40 yıl hapis!

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 24 yaşındaki Cho Ju-bin'i, reşit olmayanları koruma yasalarını ihlal etmekten ve suç şebekesi kurmaktan mahkum etti.

Mahkemenin 40 yıl hapis cezası verdiği Cho'nun, "cinsel istismar içeriklerini elde etmek amacıyla çok sayıda kurbanını tuzağa düşürmek ve bu kişilere şantaj yapmak için çeşitli yöntemler kullandığı, birçok kurbanın kimliğini özellikle açıkladığı ve bu kişilere onulmaz biçimde zarar verdiği" ifade edildi.

Cho'nun cinsel içerikli videoları, ücretli sohbet odalarına yolladığı, 16'sı reşit olmayan 74 kişiyi istismar ettiği kaydedildi.

Cho Ju-bin ve ömür boyu hapis cezası talep eden savcıların, mahkemenin kararını temyize götürmek için bir haftaları bulunuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bu tür sohbet odalarını işletenler ve kullanıcıları hakkında kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve bu kişilere sert cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu.