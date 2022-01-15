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Cinsel saldırı ile suçlanıyordu... Kraliçe oğlunun apoletlerini söktü

#Prens Andrew#İngiltere#Kraliçe 2'Nci Elizabeth
Cinsel saldırı ile suçlanıyordu... Kraliçe oğlunun apoletlerini söktü

İngiltere bir yanda Başbakan Boris Johnson’ın ofisinde karantina döneminde eğlence partileri verilmesi bir yandan da Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew’un cinsel istismar suçlamaları nedeniyle askeri unvanlarının elinden alınmasıyla çalkalanıyor.

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İNGİLİZ Kraliyet Ailesi’nde sular durulmuyor. York Dükü Prens Andrew’un, hakkında çıkan cinsel istismar iddiaları nedeniyle, tüm askeri unvanları ile kraliyet himayeleri elinden alındı. İngiltere Kraliyet Ailesi, Prens Andrew’un ‘sıradan bir vatandaş’ statüsünde yargılanabilmesi için bu kararı aldığını duyurdu. Kararın Veliaht Prens Charles ile oğlu Prens William’ın da katıldığı bir aile toplantısında alındığı, Windsor Kalesi’nde 90 dakika süren bir toplantıda önceki gün bizzat Kraliçe 2’nci Elizabeth tarafından tahtın 9. sıradaki varisi Prens Andrew’a iletildiği belirtildi.

Cinsel saldırı ile suçlanıyordu... Kraliçe oğlunun apoletlerini söktü

AİLEYİ KORUDU

Kraliçe Elizabeth (95), bu yıl tahttaki 70’nci yılını “Platin Jübile” adı verilen etkinliklerle kutlamaya hazırlanırken, aileyi korumak pahasına Prens Andrew’un (61) unvanlarının alındığı belirtiliyor. Prens’in kendi güvenlik harcamalarını kendisinin yapacağı bildirilirken, annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in tahsisinde olan Lancaster konutunda yaşamaya devam edeceği, diğer kraliyet üyeleri gibi nakit kaynaklarının olmadığı, 8.2 milyon dolarlık mahkeme masraflarının kendisine fatura edileceği kaydedildi.

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Cinsel saldırı ile suçlanıyordu... Kraliçe oğlunun apoletlerini söktü

2001 YILINA DAYANIYOR

Kraliçe’nin ‘favori oğlu’ olduğu söylenen Andrew’u unvanlarından eden olaylar zinciri 2001 yılına dayanıyor.

- Her şey ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’ın pedofili olduğu yönünde iddialar ortaya atılmasıyla başladı.

- 6 Temmuz 2019’da Epstein, Florida ve New York’ta aynı suçlamalardan dolayı tutuklanıp cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019’da ise kaldığı tek kişilik hücresinde ölü bulundu.

- Epstein, aralarında eski ABD başkanları Donald Trump ve Bill Clinton ile İngiltere Prensi Andrew’un da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu.

Cinsel saldırı ile suçlanıyordu... Kraliçe oğlunun apoletlerini söktü

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- Ekim 2019’da ise Epstein’ın kurbanlarından biri, İngiliz BBC’nin ünlü ‘Panaroma’ programına konuk oldu. Şimdilerde 39 yaşında olan ABD’li Virgina Giuffre, gençliğinde Jeffrey Epstein ile “güç sahibi arkadaşlarının” seks ticaretinin kurbanı olduğunu söyledi.

ABD’DE DAVA AÇILDI

- Giuffre, Epstein ve aynı davada tutuklu yargılanan Epstein’ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell tarafından Prens’e ‘sunulduğunu’ öne sürdü. Buna göre Giuffre, henüz 17 yaşındayken Prens ile sekse zorlandı.

- Giuffre’nin, 2009 ‘da 500 bin dolar karşılığında, Epstein ile bağlantılandırılabilecek hiç kimseye dava açmayacağına dair bir anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Ancak geçtiğimiz günlerde Prens Andrew’a karşı açılan davanın görüldüğü New York’taki mahkeme, o anlaşmanın Prens Andrew’a yargı muafiyeti sağlamadığına hükmetti. Karar Prens’e yargı yolunu açarken, kraliyet de dokunulmazlığını kaldırmış oldu.

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BORİS JOHNSON KRALİÇE’DEN ÖZÜR DİLEDİ

İNGİLTERE’de bir diğer kriz hükümet kanadında yaşandı. Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in cenazesinden bir gün önce başbakanlık konutunda parti düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Başbakan Boris Johnson’ın ofisi Kraliyet Ailesi’nden özür diledi. İngiliz basınına göre, 16 Nisan 2021 akşamı, ofisten ayrılan iki çalışan nedeniyle başbakanlıkta iki ayrı parti verildi. Söz konusu dönemde salgın tedbirleri nedeniyle en fazla 6 kişi ile sosyalleşmeye izin verilirken, Prens Philip’in ölümü nedeniyle ulusal yas ilan edilmişti. Kısıtlamalar nedeniyle Kraliçe, 17 Nisan’da yapılan cenaze töreninde kilisede tek başına oturmak durumunda kalmıştı.

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Cinsel saldırı ile suçlanıyordu... Kraliçe oğlunun apoletlerini söktü

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