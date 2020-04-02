Çinli uzmanlar yarasa peşinde

Bu görüntüler, virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan’da bir laboratuvarda üretildiğine dair komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. 7 dakikalık “Yabanda Gençlik: Görünmez Muhafız” adlı belgesel, Çin Bilim ve Teknoloji Topluluğu’nun internet sitesinde yayınlandı. Belgeselde, Hubey eyaletinin merkezi olan Vuhan kentindeki hastalık kontrol merkezinde görevli 40 yaşındaki uzman Tian Junhua, mağarada yarasaları yakalarken görülüyor. Tian’ın belgeselde “Virüs örnek toplama ve sınıflandırma alanında çalışıyorum ve ben görünmez bir savunma hattının muhafızıyım” dediği duyuluyor. Belgeselde anlatılana göre Çinli viroloji uzmanı, Hubey vilayetinde incelemeler için son 10 yılda onlarca mağaraya girmiş.