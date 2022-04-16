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Çinli taykonotlar 6 ayın ardından dünyaya döndü

#Çin#Taykonot#Uzay
Çinli taykonotlar 6 ayın ardından dünyaya döndü

Çin’in Shenzhou-13 uzay aracı, 3 mürettabatı ile 183 günün sonunda dünyaya dönüş yaptı.

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Çin’in 16 Ekim 2021'de uzay istasyonuna giriş yaptığı Shenzhou-13 uzay aracı 3 taykonotu ile 6 ayın ardından Dünya’ya döndü. Uzayda 183 gün kalan Zhai Zhigang, Ye Guangfu and Wang Yaping ülkenin insanlı uzay programındaki en uzun süreli misyonuna imza attı. Aracın dönüş kapsülü Gobi Çölü’nde yer alan Dongfeng iniş sahasına sabah saatlerinde indi. Sağlık ekipleri, 3 taykonotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Shenzhou uzay araçlarını geliştiren Çin Uzay Aracı Teknoloji Akademisi (CAST) tarafından yapılan açıklamada, misyon esnasında ilk kez uzayda acil durum kurtarma mekanizmasının test edildiği aktarıldı. Shenzhou-12 misyonunda yaklaşık 28 saat süren dönüş yolculuğunun, Shenzhou-13’te sadece 8 saat sürdüğü ve bu alanda önemli bir ilerleme kaydedildiği bilgisi verildi.

İLK ÇİNLİ KADIN TAYKONOT

Çinli taykonotlar, 6 aylık misyonları doğrultusunda 2 kez uzay yürüyüşü gerçekleştirirken, Wang Yaping uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın olarak tarihe geçti. Taykonotlar ayrıca Çin’in Tiangong adlı uzay istasyonundan dünyadaki öğrencilere 2 kez bilim dersi verdi.

Çin’in daha önceki en uzun süreli insanlı uzay misyonu Shenzhou-12 aracı ile gerçekleştirilmiş ve 92 gün sürmüştü.

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#Çin#Taykonot#Uzay

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