Çinli şirketten akıl almaz ceza... İstifa etmeyince karanlık odaya hapsedildi...

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Çin'de işçi ve işveren arasında gerçekleşen sıra dışı olaylara her gün yenileri eklenirken, ülkeden gelen haber Çin'deki sert çalışma koşullarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Bir oyun şirketinin istifa etmesi için çalışanını 4 gün boyunca elektriği olmayan bir odaya kapattığı öğrenildi.

SCMP'de yer alan olay, Guangzhou Duoyi Network adlı oyun şirketinin hakkında çıkan mahkeme kararına itiraz etmesi ile ortaya çıktı. İddiaya göre şirket, oyun tasarımcı olarak çalışan Liu Linzhu şirkete giriş kartının çalışmadığını ve şirket sistemlerine giremediğini fark etti. Bunu yöneticilerine bildiren Liu'dan istifa etmesi istendi. Liu'nun bunu kabul etmemesi sonrası ertesi gün şirket yöneticileri, Liu'yu eğitime alacaklarını söyledi ve oyun tasarımcısını sadece bir masa ve sandalye olan ve elektriği olmayan karanlık bir odaya kapattılar. Liu'nun ifadesine göre tasarımcının telefonu da kendisinden alındı. Mesai saati bitince Liu'nun eve gitmesine izin verildi ancak ertesi gün yeniden Liu karanlık odaya alındı.

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MAHKEME KARAR VERDİ: 52 BİN DOLAR ÖDENECEK

Olay, Liu'nın eşinin kocasına yapılan muameleyi beşinci gün polise şikayet etmesi ile mahkemeye taşındı. Mahkeme Liu'nun karanlık odaya kapatılmasının, işverenlerin çalışanlara uygun çalışma koşulları sağlamasını zorunlu kılan İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca yasadışı olduğuna karar verdi. Ayrıca mahkemeden atanan gözlemciler, şirketin mesai saatleri içinde çalışanlarının telefonlarını topladığını raporlarken, çalışanların gün içinde veya mesai sonrasında hiçbir şekilde birbirleri ile iletişime geçmelerinin yasak olduğunu da ekledi. Mahkeme, şirketi haksız buldu ve çalışana yapılan muamele nedeniyle Liu'ya 380 bin yuan (52 bin dolar) ödenmesine hükmetti.

Şirket ise Çin'in sosyal medya sitesi Weibo üzerinden mahkeme kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Şirket Liu'nın çalışma saatlerinde uygunsuz içerikleri olan sitelere baktığını tespit ettiklerini dile getirdi. Liu bu iddiaları kesin olarak reddetti. Şirkete daha önce de gelirlerinin iyi olduğu bir dönemde çalışanlarından maaşlarını yüzde 10 oranında indirmeye zorladığı iddiasıyla da dava açılmıştı.

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ÇİN'DEKİ ZOR ÇALIŞMA KOŞULLARI...

Çin'de yaşanan işçi-işveren olayları günden güne artmakta. E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma "996" olarak da bilinen günde 12 saat haftada 6 gün kuralının sıkı uygulayıcısı. Ma, Çin'in ABD'li teknoloji şirketleri ile bu şekilde rekabet edeceklerine inanıyor. Alibaba ile beraber birçok şirket bu kuralı uyguluyor. Ancak bazı şirketlerin günde 12 saatin de üzerinde çalışanlarını çalıştırdığı biliniyor. Bunun yanında Çin'de şirketler çalışanlarının birbiryle sosyalleşmemesi, birbirleri ile konuşmaması gibi iş kanununda olmayan katı kuralları da uyguluyor. Bunun sonucunda Çin'de iş nedenli intiharlar da artmakta. Geçtiğimiz yıllarda iPhone üreticisi Foxconn, şirket içi intiharları önlemek için fabrikalarının ara katlarına ve pencere önlerine ağ gerdikleri ortaya çıkmıştı.

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