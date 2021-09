Çinli muhbirden akılalmaz iddialar! Koronanın ortaya ilk çıktığı yeri ve tarihi açıkladı

Haberin Devamı

Dünyanın üzerine kâbus gibi çöken koronavirüs salgınının yenmek için çalışmalar sürüyor. Öte yandan virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor. bu soruya cevap bulmak aynı zamanda gelecekteki salgınların önünü kesmek için de hayati önem taşıyor.

Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konusu.

Bu iddiayı doğrulayan net bir kanıt bulunmasa da Çin'in koronavirüsün varlığını dünyadan sakladığı ihtimali gün geçtikçe güçleniyor.

Eski Çin Komünist Partisi üyesi ve dünya basınında 'muhbir' olarak adlandırılan Wei Jingsheng'in akılalmaz açıklamaları gözlerin bir kez daha Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı yer olan Vuhan'a çevrilmesine yol açtı.

Wei Jingsheng, koronavirüsün ilk olarak Ekim 2019'da Vuhan'da düzenlenen Dünya Askerî Oyunları'nda ortaya çıktığını iddia etti. Daily Mail'de yer alan habere göre DSÖ, ilk vakaları açıklamadan iki ay önce gerçekleştirilen bu oldukça kalabalık etkinlik bir 'süper bulaştırıcı' haline gelmiş olabilir.

Jingsheng'e göre dünyanın dört bir yanından 9 bin sporcunun katıldığı bu organizasyonda gizemli bir şekilde hastalanan birçok katılımcı oldu. Sky New'un 'What Really Happened in Wuhan' (Vuhan'da Gerçekte Ne Oldu?) adlı belgeseli için açıklamalar yapan 'muhbir' Çin hükümetinin bu organizasyon sırasında virüsü salmasının işine geleceğini çünkü birçok yabancının bu sebeple ülkeye girmiş olduğunu söyledi.

'SIRA DIŞI DENEMELER'

Muhbir, Çin hükümetinin Dünya Askerî Oyunları'nda 'sıra dışı denemeler' yaptığını duyduğunu da sözlerine ekledi. 'Hükümetin, biyolojik silahlar da dahil olmak üzere, tuhaf silahlar kullanma ihtimalini biliyorum. Çünkü böyle deneyler yaptıklarına şahit oldum.' diyen Jingsheng, bir kez daha virüsün Çin tarafından kasıtlı olarak yayıldığı iddiasını gündeme getirmiş oldu.

Oyunlara katılan Fransız, Alman ve ABD'li sporcuların koronavirüs benzeri semptomlar gösterdiğini söyleyen Jingsheng'e göre bu kişilere virüs için test uygulanmadı.

Wei Jingsheng, Vuhan'daki Kovid salgını ortaya çıkmadan haftalar önce ABD istihbaratına konu ile ilgili uyarılarda bulunduğunu iddia etti.

What Really Happened in Wuhan adlı kitaptan uyarlanan belgesele göre, Jingsheng bu konuda bir politikacılar ile de konuştu. Jingsheng, 'bu kişilerin Trump ile bağlantısı vardı' dedi.

Jingsheng 'Ancak bu politikacının adını burada anmamı isteyip etmediğinden emin değilim' sözleri ile bu kişinin kimliğini açıklamaya yanaşmadı.

Verdiği bilgilerin ciddiye alınmadığı hissine kapıldığını belirten Jingsheng, 'Onları ikna etmek için sürekli yeni detaylar paylaştım' dedi.

Resmi olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Vuhan kentinde görülen Kovid-19, DSÖ tarafından tarihler 11 Mart'ı gösterdiğinde pandemi ilan edilmişti.

