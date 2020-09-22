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DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Çinli muhalif iş insanına 18 yıl hapis cezası verildi

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Çinli muhalif iş insanına 18 yıl hapis cezası verildi
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Çin'de kritik karar... Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in koronavirüs salgınıyla ilgili tutumunu eleştirmekle gündeme gelen Çinli emlak milyarderi Ren Zhiqiang’e devleti zarara uğratmak suçundan 18 yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'de, emlak kralı Ren Zhiqiang, Devlet Başkanı Şi Cinping'in salgın sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle bulunduğu sert eleştirilerle gündeme gelmişti.

Çin medyasında Şi'yi eleştiren bir makale kaleme alan ve Mart ayından bu zamana ortadan kaybolan Zhiqiang'in kamu fonlarından yaklaşık (110,6 milyon yuan) zimmete geçirmek ve devleti toplam (116,7 milyon yuan) zarara uğratmak suçlarından suçlu bulundu.

Başkent Pekin'de mahkemeye çıkan Zhiqiang’ın karar duruşmasının dün gerçekleştirildiği belirtildi.

 

TÜM SUÇLARI İTİRAF ETTİ

Pekin mahkemesi Zhiqiang’ın 18 yıl hapis ve (4.2 milyon yuan) para cezasına hükmedildiğini duyurdu. Mahkeme, emlak zengini Ren Zhiqiang'in işlediği suçları itiraf ettiğini  " Rüşvet aldım, devleti zarara uğrattım. Pişmanım" dediği kaydedildi.

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