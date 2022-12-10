Çinli milyarder ülkesindeki işlerine son mu veriyor?

Haberin Devamı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Çin’de kendi kurduğu iş grubu olan Zhejiang Girişimciler Genel Birliği'nin başkanlığından istifa etti. Birlik çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin teknoloji şirketlerine yönelik baskısının ardından son yıllarda halkın gözünden uzak duran Çinli milyarderin grupta artık sadece danışman rolüne geçtiği bildirildi.

Ma'nın liderliği altındaki etkili grup, Çin genelinde ve dışında önemli bağlantıları olan bir dizi girişimciye ev sahipliği yapıyordu. Ma, görev süresi boyunca Zhejiang grubunun yıl sonu buluşmalarında sık sık yaptığı şovlar ve konuşmalar ile anılırdı. Bu yıl düzenlenen etkinliğe Çin’de olamadığı için katılmadığı bildirildi.

Haberin Devamı

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping, Jack Ma'yı hükümeti eleştirmekten ötürü büyük yaptırımlarla cezalandırmıştı. Fotoğraf/AP

Ma, 2020'de Şangay'da yaptığı bir konuşmada, devlete ait bankaları eleştirdiği ve devleti sektöre yeni girenlere karşı daha hoşgörülü olmaya çağırdığı konuşmasından bu yana başı beladan eksik olmadı.

Sonuç olarak, Çinli lider Şi Jinping, Jack Ma’ya ait Ant şirketinin 37 milyar dolarlık halka arzının iptal edilmesini emretti ve fintech grubunun kapsamlı bir şekilde elden geçirilmesini talep etti. Bu durum, Ma dahil olmak üzere diğer teknoloji şirketlerine ve girişimcilere yönelik bir baskı oluşturdu.

NE ZAMAN DÖNECEK?

Ma, baskılara dayanamayıp 2019'da Alibaba'nın yönetim kurulu başkanlığından ayrıldıktan sonra 55 yaşında resmen emekli oldu. Çin Komünist Partisi’nin yoğun baskısına dayanamayan Ma’nın ülkesini terk ederek bir süre ortalarda görülmediği biliniyordu.

Ma son günlerde, Japonya'da görüldü. Yakınlarına göre Ma, zamanının bir kısmını Kindai Üniversitesi'nin Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde çiftlik balıkçılığı teknolojisinin nasıl çalıştığını gözlemleyerek geçiriyor.