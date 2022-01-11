Çinli doktor, ateşli hastayı tedavi ettiği için 7 yıl hapis cezası alabilir

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Soyadı Guo olarak açıklanan doktor suçlu bulunması halinde 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çin’de Covid-19 hastaları ve belirtileri gösteren kişiler, hastanelerde özel olarak oluşturulan “ateş kliniklerinde” tedavi ediliyor.

Çin’in Hennan eyaletine bağlı Zhoukou kentinde bir doktorun çalıştığı hastanede ateş kliniği olmamasına rağmen Covid-19 belirtileri gösteren bir hastayı tedavi ettiği ortaya çıktı.

Hastanede, korona hastalarının tedavisi için oluşturulmuş bir klinik bulunmamasına rağmen 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında hastaları kabul eden doktor, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü engellemekle suçlanıyor. Guo, suçlu bulunması durumunda 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çinli yetkililer, doktorun neden bu şekilde bir karar aldığını bilmediklerini açıkladı.

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Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken Covid-19 nedeniyle 4 bin 636 can kaybı olduğu bildirildi.

SIFIR VAKA POLİTİKASI SÜRÜYOR

Korona virüs salgınının başladığı Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek sıkı önlemler uygulamaya devam ediyor. Sıfır-Kovid politikası uygulanan ülke küçük vaka grupları için bile büyük karantinalar uyguluyor. En son gelen karantina haberi de Anyang kentinde 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından geldi.

5.5 MİLYON NÜFUSLU ŞEHİRDE KARANTİNA

Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5,5 milyon nüfusa sahip olan Anyang’da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti.





TEMEL İHTİYAÇLAR DIŞINDA TÜM MEKANLAR KAPATILACAK

Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı. Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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DAHA ÖNCE'DE 13 MİLYON NÜFUSLU KENTİ KARANTİNAYA ALMIŞLARDI

Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

KARANTİNA ALTINDAKİ KİŞİ SAYISI 20 MİLYONA ÇIKTI

Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.