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Çinli diplomatların akıbeti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Diplomat#Dayak
Çinli diplomatların akıbeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 10:48

İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ilginç bir olaya sahne olmuştu. Ekim ayında konsolosluk önünde eylem yapan bir Hong Kong vatandaşını, bina içine çekerek kameralar önünde darp eden Çinli diplomatlar şaşkınlık yaratmıştı. Diplomasi etiğinin dışında hareket eden “dayakçı” diplomatların akıbeti belli oldu. 

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Çinli diplomatların bir protestocuyu feci şekilde darp ettiği görüntüler büyük tepki toplamıştı. 16 Ekim'deki yaşanan olayda, protestocu Bob Chan demokratik eylem hakkını Çin’in Manchester konsolosluğu önünde kullanmak istemişti.

Çinli diplomatların akıbeti belli oldu

Kameralara ve İngiltere polisine aldırış etmeyen konsolosluk diplomatları, binadan çıkarak Bob’u konsolosluk bahçesine sürüklemiş ardından darp etmeye başlamıştı.

Konsolosluk çalışanları Bob’un zorla binaya girmeye çalıştığını, ülkelerine ve liderlerine hakarette bulunduğu için aralarında sadece itişme yaşandığını iddia etse de görüntüler olayın gerçek boyutunu ortaya serdi.

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Çinli diplomatların akıbeti belli oldu

Birleşik Krallık, yetkilileri olay sonrası olay hakkında yargılama başlatmak için konsolosluk görevlilerinin diplomatik dokunulmazlık haklarının kaldırılmasını istemişti. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly  kısa süre önce yaptığı açıklamada aralarında Başkonsolos Zheng Xiyuan’ında bulunduğu bir grup diplomatın Çin’e geri döndüğü aktarıldı.

Başkonsolos Zheng’in görüntülerde protestocu Bob’un içeri çekilmesinden sonra saçını çekerek küfürler ettiği görüntülere yansıyanlar arasındaydı.

Çinli diplomatların akıbeti belli oldu

Cleverly yaptığı açıklamada, "Talebimize cevaben Çin hükümeti, Başkonsolos da dahil olmak üzere bu yetkilileri Birleşik Krallık'tan çıkardı. Bu, hukukun üstünlüğüne bağlılığımızın, bu olayları ciddiye almamızın bir etkisi olduğunu ve hukukun üstünlüğüne uymaya devam edeceğimizi başkalarının da aynısını yapmasını beklediğimizi gösteriyor." dedi.

Eski Muhafazakâr Parti lideri Duncan Smith, diplomatların istenmeyen adam ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

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Başkonsolos Zheng'in darp eyleminde bulunmasını  ilk kınayanlardan biri olan İngiliz vekil Alicia Kearns, diplomatları "korkak" olarak nitelendirdi.

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#Çin#Diplomat#Dayak

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