Çinli diplomatların akıbeti belli oldu

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Çinli diplomatların bir protestocuyu feci şekilde darp ettiği görüntüler büyük tepki toplamıştı. 16 Ekim'deki yaşanan olayda, protestocu Bob Chan demokratik eylem hakkını Çin’in Manchester konsolosluğu önünde kullanmak istemişti.

Kameralara ve İngiltere polisine aldırış etmeyen konsolosluk diplomatları, binadan çıkarak Bob’u konsolosluk bahçesine sürüklemiş ardından darp etmeye başlamıştı.

Konsolosluk çalışanları Bob’un zorla binaya girmeye çalıştığını, ülkelerine ve liderlerine hakarette bulunduğu için aralarında sadece itişme yaşandığını iddia etse de görüntüler olayın gerçek boyutunu ortaya serdi.

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Birleşik Krallık, yetkilileri olay sonrası olay hakkında yargılama başlatmak için konsolosluk görevlilerinin diplomatik dokunulmazlık haklarının kaldırılmasını istemişti. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly kısa süre önce yaptığı açıklamada aralarında Başkonsolos Zheng Xiyuan’ında bulunduğu bir grup diplomatın Çin’e geri döndüğü aktarıldı.

Başkonsolos Zheng’in görüntülerde protestocu Bob’un içeri çekilmesinden sonra saçını çekerek küfürler ettiği görüntülere yansıyanlar arasındaydı.

Cleverly yaptığı açıklamada, "Talebimize cevaben Çin hükümeti, Başkonsolos da dahil olmak üzere bu yetkilileri Birleşik Krallık'tan çıkardı. Bu, hukukun üstünlüğüne bağlılığımızın, bu olayları ciddiye almamızın bir etkisi olduğunu ve hukukun üstünlüğüne uymaya devam edeceğimizi başkalarının da aynısını yapmasını beklediğimizi gösteriyor." dedi.

Eski Muhafazakâr Parti lideri Duncan Smith, diplomatların istenmeyen adam ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

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Başkonsolos Zheng'in darp eyleminde bulunmasını ilk kınayanlardan biri olan İngiliz vekil Alicia Kearns, diplomatları "korkak" olarak nitelendirdi.