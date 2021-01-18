Çinli bilim insanlarından korkunç koronavirüs itirafı: Isırıldık

İngiliz Daily Mail’in haberine göre, ısırılan bir bilim insanı yarasanın dişlerinin lastik eldivenlerinden ‘iğne gibi’ geçtiğini ifade etti. Koronavirüs Çin’in resmi tezine göre ilk kez Vuhan’daki bir gıda pazarında görülmüştü. Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekibin de hâlihazırda Vuhan’da araştırma yürüttüğü biliniyor.

POMPEO: SAKLADILAR



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Vuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki araştırmacıların 2019’un sonlarında koronavirüsten hastalandığını iddia eden yeni istihbarat raporunu açıklayarak, koronavirüsün başlangıcını araştırmak için Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerine “Koronavirüsün Vuhan’daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı” çağrısında bulundu. “Çin’in yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var” diyen Pompeo, ABD istihbaratının yeni raporuna göre, Vuhan’daki laboratuvarda görevli araştırmacılara ait 2019 yılının sonbaharında COVID-19 ile benzer semptomlarla hastalandıklarına dair delillerin olduğunu ileri sürdü. Pompeo açıklamasında, “Pekin bugün, bilim insanlarının dünyayı bu ölümcül virüs ve bir sonrakinden korumak için ihtiyaç duyduğu hayati bilgileri saklamaya devam ediyor. ABD istihbaratının yeni elde ettiği raporda koronavirüse neden olan, virüse genetik olarak yüzde 96.2 benzer bir yarasa koronavirüsü ile çalıştıkları ve laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu bilgisi var” ifadelerine yer verdi.