Çinli bilim insanları mutant ebola virüsü yarattı… Sonuçlar kan dondurucu… Tüm güvenlik önlemlerini aşıyor, üç günde öldürüyor!

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Bu çalışmayla biyogüvenlik kurallarını aşabilen mutant bir Ebola virüsü yaratan bilim insanları bu virüsün etkilerini bir grup hamster üzerinde denedi.

DENEY COVID SALGINININ PATLAK VERDİĞİ YERDE YAPILDI

Deneyi yapan bilim insanlarının Corona virüsü salgınının ilk olarak patlak verdiği Çin'deki Hebei Tıp Fakültesi'nde görev yapan uzmanlardan oluşu o dönemde laboratuvar sızıntıları çok gündeme geldiği için korku yarattı...

Oluşturulan virüsle enfekte olan hamsterlar iki ila üç gün içinde öldü. Deneyin sonuçlarının Ebola'yı güvenli bir şekilde incelemek için hayvanların kullanılmasında bir dönüm noktası olabileceği söyleniyor.

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Çalışmada, ölümcül enjeksiyon yapılan hamster grubunda, çoklu organ yetmezliği de dahil olmak üzere “insan Ebola hastalarında görülenlere benzer ciddi sistemik hastalıklar geliştiği” paylaşıldı.

Çalışmanın özellikle korkunç bulunan semptomlarından biri, enfekte hamsterların gözlerinde görme yetilerini bozan ve göz kürelerinin yüzeyini kabuklandırarak dışarı fırlamasına neden olan salgılar oldu.

Deney, Codiv-19 salgınında çok tartışılan bir başka laboratuvar sızıntısı korkusu yaratsa da, araştırmacılar amaçlarının laboratuvar ortamında Ebola semptomlarını güvenli bir şekilde taklit edebilecek doğru hayvan modellerini bulmak olduğunu söylüyorlar.

KORKU YARATAN ÇALIŞMAYI SAVUNDULAR

Çalışma, enfekte hamsterların gelecekte Ebola'nın yayılması ve tedavisini incelemek için iyi bir model olabileceğini öne sürdü.

Ekip, hepsi üç haftalık olan beş dişi ve beş erkek hamster üzerinde çalıştı. Üstelik bu mutant virüs güvenlik testlerinden kolayca sızdı...

HEPSİ ÜÇ GÜN İÇİNDE ÖLDÜ

Tüm dişi olan hamsterlarda rektal ısıda azalma ve yüzde 18'e varan kilo kaybı görüldü ve hepsi iki ila üç gün arasında öldü.

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Beş erkek hamster ise yüzde 15 oranında kilo kaybetmiş ve en geç üç buçuk gün içinde hastalığa yenik düştü.

Ekip ölen hayvanların organlarını toplayarak virüsün kalp, karaciğer, dalak, akciğer, böbrek, mide, bağırsak ve beyin dokularında biriktiğini tespit etti.

En yüksek seviyeler karaciğerde, en düşük seviyeler ise beyinde bulundu.

Çalışma sonucunda enfekte hamsterlerin hızlı bir semptom başlangıcı, şok karaciğer, sistemik enfeksiyon gösterdiği ve insan EBOV hastalarında gözlenenlere benzer ciddi sistemik hastalıklar geliştirdiği sonucuna varıldı.

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EBOLA SALGINLARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'nın çeşitli ülkelerinde görülen son büyük Ebola virüs salgını ölümcül sonuçlar doğurdu.

Bu iki yıl boyunca 28.600'den fazla kişinin enfekte olduğu ve yaklaşık 11.300 kişinin öldüğü bildirildi.

Virüs Batı Afrika'dan Avrupa'ya ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı.