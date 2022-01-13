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Çinli bilim insanları erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi geliştirildi

#Çin#Doğum Kontrolü#ERKEK
Çinli bilim insanları erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi geliştirildi

Bilim dünyasındaki gelişmeler hastalıklara çare bulmakla kalmıyor, asırlardır insanlığın hayatlarının parçası haline gelmiş sorunlara da çözüm getirmeye devam ediyor. Bunların başında gelenlerden bir de hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakları giderek tükenen dünyamız için çareler bulmak. Çin'de yapılan son çalışmalara göre bu konuda ve özellikle de doğum kontrolünde artık sıra erkeklere gelmiş olabilir...

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Fareler üzerinde gerçekleştirilen yeni bir deneyin sonucuna göre erkek hayvanların testislerinin nano parçacıklar ve elektrik bobinleri yoluyla ısıtılması oldukça etkili bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılabilir.

Bilimsel anlamda büyük gelişmelerin yaşandığı günümüzde doğum kontrol yöntemleri konusunda, özellikle de erkekler için sağlıklı ve kullanışlı adımların eksikliği yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan erkeklerin testislerinin fazla ısıya maruz kalmasının kısırlığa yol açıp açmadığı sorusu da hala cevabı bulunamamış tıbbi meraklar arasında.

Kadınlar için birçok doğum kontrol seçeneği yer alırken erkekler için sadece prezervatif kullanmak ya da vasektomi adı verilen ve kısaca sperm kanallarının bağlanması yoluyla spermlerin boşalmasını önleme seçenekleri mevcut. Ancak ağır bir cerrahi operasyon olan vasektomi tercih edilen bir doğum kontrol yöntemi değil.

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Yıllardır erkeklere çalışırken laptop'ların kucağa konulmaması, fazla ısınan bilgisayarların erkeklerin testislerine ve sperm üretimine zarar verebileceği söylendi. Peki testisleri sürekli sıcak tutmak gerçekte kullanışlı bir doğum kontrol yöntemi olabilir mi?

Çinli bilim insanları erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi geliştirildi

Çin'de üreme tıbbı alanında çalışmalar yapan Nantong Üniversitesi'nden uzmanlar fareler üzerinde yaptıkları deneylerin sonuçlarını açıklayarak doğum kontrolünde çığır açabilecek bir duyuru yaptılar.

Bu çalışmaya göre farelerde testislerin elektrik bobinleriyle sarılması ve nano partiküllerle ısıtılan sperm torbaları bir manyetik alan yaratarak doğurganlığı geçici olarak ve geri döndürülebilecek şekilde engelliyor.

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Deney sonucunda farelerin sperm seviyesi birkaç gün içinde düştü. Daha sonra sıcaklık yavaş yavaş düşürülerek doğum kontrolü sonlandırıldığında 60 gün içinde doğurganlık geri geldi. Üstelik bu yöntemle doğum kontrolü uygulanan erkek farelerden doğan yavrularda hiçbir sağlık problemi ya da yapısal bozukluğa rastlanmadı.

Öte yandan bu hassas yöntemde ısı ayarının yanlış yapılması durumunda fazla ısıya maruz kalan testislerin 7 gün içinde büyük zarar gördüğü ve sonrasından da işlevini kaybettiği anlaşıldı.

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Çinli bilim insanları erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi geliştirildi

Uzmanlara göre insanlara bu işlemi kabul ettirmek ve uygulanmasını sağlamak oldukça zor görünüyor ve çok zor bir doğum kontrol yöntemi olan vasektomi bile bu yöntem karşısında kolay görünüyor. Ancak yöntem, insanlar da kullanışlı olmasa da hayvanlar için özellikle hayvanat bahçeleri ve hayvan üretim tesislerinde kullanılabilecek karlı bir seçim olabilir.

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