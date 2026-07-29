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Çinli babadan şaşırtan hareket: Uçaktaki yolculara tek tek dağıttı

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#Çin#Uçak#Kulak Tıkacı
Çinli babadan şaşırtan hareket: Uçaktaki yolculara tek tek dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 13:52

Çin vatandaşı Chen Liuliang, uçakta 8 aylık bebeğinin ağlama ihtimaline karşı yolculara kulak tıkacı dağıttı.

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Çin’in Hubei eyaletinden Guangxi’ye yapılan bir gece uçuşunda 8 aylık bebeğiyle seyahat eden Chen Liuliang, bebeğinin huzursuzlanma ihtimalini düşünerek uçuş öncesinde 100’den fazla kulak tıkacı satın aldı.

Uçakta tıkaçları yolculara dağıtan Chen, “Bebeğim şu an uyuyor ama kalkış ve inişte ağlayabilir. Özür dilerim, ihtiyacı olanlar için kulak tıkacı hazırladım” dedi.

Bazı yolcular bebeğin ağlamasının sorun olmayacağını belirterek teklifi geri çevirdi.

Uçuşta 30 çift kulak tıkacı dağıtan Chen'in, kalan ürünleri ise kabin ekibine teslim ettiği öğrenildi.

Bebeğin ise yolculuk boyunca hiç ağlamadığı belirtildi.

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#Çin#Uçak#Kulak Tıkacı

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