×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Çinli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Uzay#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 15:15

Çin, Shenzhou-15 insanlı uzay aracıyla uzaya gönderilen 3 astronotun 6 ay sonra dünyaya güvenli bir şekilde döndüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

Çin’de bugün Shenzhou-15 heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Shenzhou-15 insanlı uzay aracıyla uzaya gönderilen astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Bölgesi'ndeki Dongfeng sahasına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), sahada bekleyen sağlık ekiplerinin 3 astronotun da sağlık durumunun iyi olduğunu doğrulamasıyla Shenzhou-15 uzay aracının görevini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Çinli astronotlar, Çin uzay İstasyonunda kaldıkları süre boyunca, 4 araç dışı aktivite (EVA) gerçekleştirerek Çinli astronot ekipleri için uzay yürüyüşlerinde yeni bir rekor kırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Uzay#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF
BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum?

#Sağlık