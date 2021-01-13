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Dünya
AA - hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Çinli aşı üreticisi Sinovac açıklama yaptı, aşının etkinliği merak ediliyordu

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Çinli aşı üreticisi Sinovac açıklama yaptı, aşının etkinliği merak ediliyordu
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Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da testlerin devam ettiği Çin'in koronavirüs aşısı ile ilgili üretici Sinovac Biotech firmasından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Üçüncü faz testlerinin sonucu aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterlidir.' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan aşının etkinliğine ilişkin Brezilya'nın duyurduğu yüzde 50,4 oranına, son aşama testlerde "çok hafif" kategorisine giren vakalardan gelen verinin değerlendirmesi sonucunda varıldığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.

Geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklayan Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi.

Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u "çok hafif" atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.

Çinli aşı üreticisi Sinovac açıklama yaptı, aşının etkinliği merak ediliyordu

Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor. Yine "çok hafif" kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.

Öte yandan Çinli aşı üreticisi Sinovac Biotech firmasının en üst düzey yetkilisi Yin Weidong 'Üçüncü faz testlerinin sonucu aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterlidir.' ifadelerini kullandı.
Çinli aşı üreticisi Sinovac açıklama yaptı, aşının etkinliği merak ediliyordu

Ayrıca şirketten yapılan açıklamada aşı üretim kapasitesinin arttırılacağı belirtildi.

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