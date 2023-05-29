Çin’in yerli uçağı ilk seferini yaptı

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Çinli Comac firması böylece Airbus ve Boeing’e rakip oldu. Şangay’dan Pekin’e yapılan ilk ticari uçuşta 30 bilet satıldı. Kalanı gazeteciler ve şirket yetkilileri doldurdu. Satışa çıkan az sayıdaki bilete ise ilgi büyük oldu, 10 binden fazla talep geldi. Planlanandan 40 dakika erken iniş yapan China Eastern Havayolu’na ait uçak, havacılıkta geleneksel bir uygulama olan su takı töreniyle karşılandı.

İÇ HATLARDA UÇACAK

192 yolcu kapasiteli C919’ların iç hat uçuşlarında yoğun şekilde kullanılması hedefleniyor. Boeing 737 ve Airbus A320 tipi uçaklarla rekabet etmesi beklenen tek koridorlu C919’lar, Çin’in önümüzdeki 20 yılda ihtiyaç duyması beklenen 6 bin yeni uçaktan pay alma peşinde.