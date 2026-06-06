Çin’in yalnızları: 7 milyar dolarlık “Kiralık arkadaş” sektörü

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Çin’de hızla büyüyen yeni tüketim alışkanlığı, modern şehir hayatının yalnızlıkla kurduğu ilişkiyi gözler önüne seriyor. Ülkede bazı kullanıcılar hotpot restoranına yalnız gitmemek için yemek arkadaşı, bazıları seyahatlerinde kendisine eşlik edecek biri, bazıları da zorlu dağ yürüyüşleri için “tırmanış arkadaşı” kiralıyor.

Bu hizmetler çoğunlukla öğrenciler, yeni mezunlar ya da esnek çalışan gençler tarafından sosyal medya üzerinden sunuluyor. İlanlarda “duygusal değer”, sohbet, pratik destek ve güvenli eşlik gibi vaatler öne çıkıyor.

YALNIZLIK HİZMET OLDU

PARAYLA GELEN EVET

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Çin’de bu yeni alan “companionship economy”, yani arkadaşlık ya da eşlik ekonomisi olarak tanımlanıyor. Hizmetlerin kapsamı oldukça geniş: Birlikte yemek yemek, alışveriş yapmak, oyun oynamak, seyahate çıkmak, dağa tırmanmak, hastanede randevuya eşlik etmek ya da sadece sohbet etmek.Şandong eyaletindeki Tai Dağı, bu trendin en dikkat çekici merkezlerinden biri hâline geldi. 1545 metre yüksekliğindeki dağda “pei pa” adı verilen profesyonel tırmanış arkadaşları, müşterilerin çantasını taşıyor, fotoğraf çekiyor, moral veriyor ve gerektiğinde fiziksel destek sağlıyor. Bazı tırmanış arkadaşları günde yaklaşık 700 yuan ücret alıyor.Eski asker Chen Wenxin ise 2022’de kurduğu tırmanış arkadaşı şirketinin kısa sürede büyüdüğünü söylüyor. Şirketin ekibi 10 kişiden yaklaşık 370 kişiye çıkarken, Tai Dağı’ndaki gündüz tırmanışları için 800 yuan ücret alındığı belirtiliyor.Uzmanlara göre bu sektörün büyümesinin ardında sadece eğlence arayışı yok. Büyük şehirlerde aileden uzakta yaşamak, uzun çalışma saatleri, işsizlik baskısı ve geleneksel sosyal bağların zayıflaması, gençleri “garantili sosyal temas” aramaya itiyor.

SADECE GENÇLER DEĞİL

EVLİLİK DÜŞÜŞTE

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Psikoterapistlere göre ücretli arkadaşlık hizmetinin cazibesi, normal sosyal ilişkilerdeki belirsizliği azaltmasında yatıyor. Gündelik ilişkilerde reddedilme, emek harcama ve karşılık görememe riski bulunurken; ücretli hizmette sonuç daha öngörülebilir hâle geliyor. Başka bir deyişle, kişi parasını ödediğinde karşısında onu dinlemeye, ona eşlik etmeye ve plana dahil olmaya hazır birini buluyor.Çin’de yapılan araştırmalar da gençlerin “duygusal tüketim” olarak tanımlanan alanlara giderek daha fazla para harcadığını gösteriyor. Bu kategori; konser biletlerinden koleksiyon ürünlerine, yapay zekâ arkadaşlarından ücretli eşlik hizmetlerine kadar uzanıyor.Arkadaşlık ekonomisi yalnızca gençlerin yalnızlığıyla sınırlı değil. Sektörün hedef kitlesi arasında yaşlılar da var. Çin’de 60 yaş ve üzerindeki nüfus 300 milyonu aşmış durumda. Bu grubun önemli bir kısmı, çocuklarından ayrı yaşadığı evlerde hayatını sürdürüyor.Bu nedenle hastane randevularına eşlik eden profesyonel refakatçiler de yeni sektörün parçası hâline geldi. Bazı şirketler yaşlı hastalar için sıra alma, hastane içinde yön bulma, ilaç alma, not tutma ve moral desteği gibi hizmetler veriyor. Şanghay’da kurulan bazı şirketlerin bu alanda çok sayıda hasta refakatçisi yetiştirdiği belirtiliyor.Bu trend, Çin’deki daha büyük demografik dönüşümle de bağlantılı. Ülkede evlilik kayıtları düşerken, genç işsizliği ve ekonomik belirsizlik de sosyal hayatı etkiliyor. Gençlerin önemli bir kısmı evlilik, çocuk sahibi olma ve uzun vadeli ilişki kurma konusunda daha temkinli davranıyor.Çin’de tek kişilik hane sayısının artması da bu pazarı büyüten faktörlerden biri. Yalnız yaşamın yaygınlaşması, tek kişilik restoran düzenlerinden güvenlik uygulamalarına, evcil hayvan pazarından yapay zekâ arkadaşlara kadar çok sayıda yeni hizmet alanını besliyor.

RİSKLER DE BÜYÜYOR