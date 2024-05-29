Çin’in uzay aracı yörüngeye gizemli bir nesne bıraktı… Kimse ne olduğunu bilmiyor… Hedefte ABD mi var?

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Çin'in “çok gizli” diye duyurarak yörüngeye yolladığı uzay uçağı Dünya'nın yörüngesine gizemli bir cisim bıraktı.

Yüzeyden sadece 372 mil yukarıda bulunduğu tespit edilen bu bilinmeyen cisim hem heyecan hem de korku yarattı…

ABD UZAY KUVVETLERİ DEVREDE: AMACINI TESPİT EDEMEDİK

ABD Uzay Kuvvetleri’nin durumu izlediği ancak 24 Mayıs'ta fırlatılan nesnenin amacının henüz tespit edilemediği bildirildi.

Cismi ilk olarak Harvard'dan bir astrofizikçi fark etti ve bunun bir alt uydu konuşlandırması ya da uzay uçağı görevini tamamlayıp yörüngeden çıkmadan önce fırlatılan bir donanım parçası olabileceğini tahmin etti.

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Çin mitolojisindeki bir ejderha ruhundan esinlenerek Shenlong adı verilen uzay aracı geçtiğimiz aralık ayında fırlatıldı ve o zamandan beri yörüngeye birkaç nesne bıraktığı ve bazılarının Kuzey Amerika üzerinde güçlü sinyaller gönderdiği tespit edildi.

ADINI EJDERHA RUHUNDAN ALDI: UZAYIN BARIŞÇIL KULLANIMI İÇİN YAPTIK

Çin yapımı yıllar süren uzay uçağı konusunda çok ketum davranmış, amacını ise sadece “uzayın barışçıl kullanımı için teknik destek” sağlamak olarak açıklamıştı.

Araç, ABD'nin X-37B adı verilen “casus” uçağının uçuşunu iptal etmesinden bir gün sonra fırlatıldı ve ABD Uzay Kuvvetleri şefi bunun bir tesadüf olmadığını söyledi.

Uzay Kuvvetleri'nin Uzay Operasyonları Şefi General Chance Saltzman fırlatmadan sonra “Bunun zamanlaması ve sıralaması konusunda bizimle eşleşmeye çalışmaları muhtemelen tesadüf değil” dedi.

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ABD'NİN DE BENZER BİR UZAY ARACI VAR

ABD’li yetkililer Çin’in gizemli aracının Amerika'nın 29 Aralık 2023'te fırlattığı X-37B'ye çok benzediğini belirtmişti.

Çin'in uzay uçağından o zamandan beri pek haber gelmemiş olsa da, gizemli nesne endişeleri arttırıyor.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell cismi ilk kez tespit etti ve bulgularını X'te paylaştı.

McDowell “Bu nesne bir alt uydu konuşlandırması olabilir ya da görev bitmeden ve yörüngeden çıkmadan önce fırlatılan bir donanım parçası olabilir (uzay uçağının ilk uçuşu da benzer bir şey yapmıştı)” diye paylaştı ve “Bu uçağın yakında manevra yapıp yapmayacağını ya da iniş yapıp yapmayacağını görmek ilginç olacak” dedi.