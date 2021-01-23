Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları Berlin'de protesto edildi

Team Todenhöfer Partisinden bir grubun, Çin'in Berlin Büyükelçiliği önünde düzenlediği izinsiz gösteride protestocular Uygur halkını temsil eden maskeler taktı.

Ellerini de kelepçeleyen göstericiler, Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının boykot edilmesini istedi, "No Rights, No Games" (hukuk yoksa oyunlar da yok) yazılı pankart açtı.

"Biz Uyguruz" ve "Serbest bırakın" sloganları atan protestocular, üzerinde "Uygulara yönelik soykırımı durdurun" yazan dövizler taşıdı.

Polisin, kısa süre sonra Çin'in Berlin Büyükelçiliği önüne gelmesinin ardından gösteri sona erdi. Polis, yüzlerini kapatan maske taktıkları gerekçesiyle tüm protestocuların kimliklerini kayda aldı.

Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincan'da Uygurların, kültürlerini yok etmek amacıyla hapiste tutulduklarını belirterek, "İslam kültürleri, Türk halkı özlemi ve ruhları siliniyor." dedi.

Uygurların durumuna sessiz kalınamayacağını ifade eden Todenhöfer, "Çin'in Uygurlara ne yapacağını bilmiyoruz. Yüzlerce yeni kamp yapılıyor. Dünya ise susuyor. Alman hükümeti endişeyle baktığını söylüyor ancak bu böyle kalıyor. Bizim Çin ile büyük (ticari alanda) işler yaptığımızı unutmamamız lazım. Sincan'da Volkswagen'in tesisi var. Her iki Volkswagen aracından biri Çin'e satılıyor. Burada ekonomik çıkarlar etkileniyor." diye konuştu.

Todenhöfer, Çin ile çok açık bir ilişkisi olduğunu, çok kez oraya gittiğini ancak Çin'in Uygurlara yönelik baskıyı sonlandırması gerektiğini söyledi.

Team Todenhöfer Partisinin Genel Sekreteri Luisa Geesdorf da Çin'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için toplandıklarını belirterek, "Milyonlarca Uygur toplama kamplarında tutuluyor. Bu açıdan insan hakları ihlallerine dikkati çekmek ve bu insanların sesi olmak bir görevdir. Çünkü onların Çin'de bir sesi yok. Bir anda kayboluyorlar. Aile fertleri kayboluyor. Bu durumun 2021'de yaşanmaması lazım. Tam da bu yüzden buradayız." ifadelerini kullandı.