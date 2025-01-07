Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde 6,8’lik deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı

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Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.



Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.



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Depremin yanı sıra bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. 49 artçı sarsıntı kaydedilirken sarsıntılar, Nepal'de ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.

Tibet'in en kutsal şehirlerinden biri olarak kabul edilen Shigatse'de meydana gelen deprem, yapılması planlanan Everest Dağı gezi turlarının iptal edilmesine neden oldu.

Çin Hava Kuvvetleri, Everest Dağı'na tırmanmaya hazırlanan dağcılar için popüler bir üs konumundaki Tingri ilçesine arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

Şİ CİNPİNG'DEN İLK AÇIKLAMA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, can kayıplarını en aza indirmek için topyekun kurtarma çalışmaları emri verdi.

Şi, depremden etkilenin bölge sakinlerinin yeniden yerleştirilmesi ve kurtarma çalışmalarının etkili bir şekilde ele alınması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

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Şi ayrıca, acil kurtarma malzemelerini derhal tahsis etmenin, hasarlı altyapının onarımını hızlandırmanın, bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamanın ve herkes için güvenli ve sıcak bir kış geçirmenin garanti edilmesinin önemli olduğunu söyledi.