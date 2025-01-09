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Çin'in Tibet bölgesinde 1200'den fazla artçı sarsıntı

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#Çin#Tibet Bölgesi#Deprem
Çinin Tibet bölgesinde 1200den fazla artçı sarsıntı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:03

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin 61 binden fazla kişiyi yerinden ettiği öğrenilirken bölgedebüyüklüğü 4,4'e varan 1200'den fazla artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

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Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olan depremin ardından gelen artçı sarsıntılara ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu depremin ardından 1200'den fazla artçı sarsıntı yaşandığını ifade eden yetkililer, en şiddetli sarsıntının 4,4 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Yetkililer, depremin 61 binden fazla kişiyi yerinden ettiği bilgisini de paylaştı.

6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi yaralanmıştı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana gelen depremde, 3 binden fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar görmüştü.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının 14 binden fazla personelle sürdüğünü, 407 kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtmişti.

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#Çin#Tibet Bölgesi#Deprem

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