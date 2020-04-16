MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin'in Suriye yardımı tartışma konusu oldu
GeriDünya Çin'in Suriye yardımı tartışma konusu oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 16.04.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Çin'in Suriye yardımı tartışma konusu oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'in Suriye yardımı tartışma konusu oldu
Abone Olgoogle-news

Çin'in COVID-19 salgını nedeniyle Suriye'ye gönderdiği yardım kolileri tartışma konusu oldu

Çin'in COVID-19 salgını nedeniyle Suriye'ye gönderdiği yardım kolileri tartışma konusu oldu.

Çin'in yardımı yalnızca iki küçük koli olarak geldi.

Haber ajansı SANA'nın paylaştığı fotoğraflarda, kolileri taşıyan uçağın başkent Şam'a indiğini ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad ile Çin Büyükelçisi Feng Biao tarafından karşılandığını yazdı.

Yalnızca iki koli yarım için yapılan tören sosyal medyada tartışma yarattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle