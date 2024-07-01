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Çin’in roket denemesi patlamayla sonuçlandı

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#Çin#Roket#Fırlatma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 13:12

Çin'in Tianlong-3 adlı roketini fırlatma denemesi yanlışlıkla fırlatma rampasından ayrılmasından sonra patlamayla sonuçlandı.

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Çin’in Henan eyaletinde gerçekleştirilen roket denemesi kötü bitti. Roket teknolojisinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapan havacılık şirketi Space Pioneer tarafından yapılan açıklamaya göre, Tianlong-3 adlı roket sıcak test sırasında normal bir şekilde ateşlendikten sonra yapısal bir arıza nedeniyle fırlatma rampasından ayrıldı. Yaşanan arızanın ardından gökyüzüne yükselen roket, kısa süre sonra Gongyi şehrinin tepelik bölgesine düşerek patladı. Space Pioneer, ilk incelemenin ardından herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini bildirdi.

Gongyi acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamada da roket aşamasının parçalarının düştüğü bölgede yangın çıktığı ve alevlerin söndürüldüğü kaydedildi.

Birkaç aşamadan oluşan roketlerin ilk veya en alt aşaması ateşlenir ve fırlatıldığında roketi yukarı doğru iter. Yakıt tükendiğinde ilk aşama düşer ve ikinci aşama ateşlenerek roketi itiş halinde tutar.

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#Çin#Roket#Fırlatma

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