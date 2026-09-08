‘Çin’in Nostradamus’undan yeni kehanet: Tarih vererek uyardı! Daha önce Trump tahmini tutmuştu

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Jiang Xueqin’in Çin’in Nostradamus’u olarak anılmasının temel nedeni, 2024 yılında yaptığı bir konuşmanın 2026’da yeniden gündeme gelmesi. Jiang, 2024’teki konuşmasında Donald Trump’ın yeniden başkan seçileceğini, ABD ile İran arasında büyük bir çatışma yaşanacağını ve ABD’nin bu savaşta zor durumda kalacağını öne sürmüştü.



Söz konusu konuşmanın Trump’ın 2024 seçim zaferinin ardından ve ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte sosyal medyada yeniden yayılması, Jiang’ın ‘öngörüleri doğru çıktı’ şeklindeki yorumların artmasına yol açtı.



2027 YILI İÇİN KARANLIK TABLO



Jiang Xueqin’in son dönemdeki açıklamalarında ise 2027 yılı kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Çinli akademisyene göre ABD’de siyasi kutuplaşmanın daha da derinleşmesi, ekonomik sorunların ağırlaşması ve savaşın toplumsal maliyetinin artması ülkeyi daha büyük bir krize sürükleyebilir.



Jiang, podcast yayınlarında yaptığı değerlendirmelerde, bir iç savaşın ortaya çıkması için gereken toplumsal koşulların zaman içinde oluşabileceğini savunuyor. Onun senaryosunda ülke çapında hoşnutsuzluk, protestolar, ayaklanmalar ve yerel çaplı çatışmaların birbirini takip etmesi bekleniyor. Jiang ayrıca küresel ekonominin 2027 yılına kadar ciddi bir kırılma yaşayabileceğini düşünüyor.





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