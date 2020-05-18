Çin’in İsrail elçisi evinde ölü bulundu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei’nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Polis, Büyükelçi’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı. Du Wei, geçen şubat ayında büyükelçi olarak İsrail’e atanmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Ancak ailesi Çin’deydi.

MAKALE YAZMIŞTI

Büyükelçi Du Wei, 12 Mayıs’ta İsrailli Jerusalem Post gazetesinde çıkan makalesinde, Çin’in COVID-19 ile mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin yönetiminin salgına ilişkin bilgileri “şeffaf” şekilde paylaştığını savunmuşu. Çin’in COVID-19’a karşı ilk savunma cephesi oluşturarak salgının seyrini değiştirdiğini öne süren Büyükelçi, “Çin’in kararlı adımları, şeffaf işbirliği ve Çin halkının büyük fedakarlığı olmasa salgın çok daha feci olabilirdi” ifadesini kullanmıştı. Makalesinde Yahudi geleneğinde Tevrat’ın yorumu olarak bilinen Talmud’dan da alıntı yapan Du Wei, Pekin yönetiminin COVID-19’a dair bazı bilgileri gizlediği yönündeki eleştirilere değinerek, “Çin sorumlu bir ortaktır ve gerçeği söylemekten korkmaz” değerlendirmesinde bulunmuştu.