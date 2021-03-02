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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 02:40 | Son Güncelleme:

Çin'in Irak'a hediye ettiği aşılar Bağdat'a indi

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Çin'in Irak'a hediye ettiği aşılar Bağdat'a indi

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını taşıyan uçak Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptı.

Bağdat Havalimanı'na iniş yapan uçakta 50 bin Çin aşısı Sinopharm bulunuyor.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan Temimi ve Başbakanlık Askeri Sekreteri Muhammed Beyati, aşı uçağının indiği havalimanında hazır bulundu.

Irak Haber Ajansına göre, Bakan Temimi Çin'den 2 milyon Sinopharm aşısı için anlaşma yaptı.

Sağlık ve Çevre Bakanlığı, vatandaşların aşı olması için internet aracılığıyla elektronik başvuru formu yayınladı.

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