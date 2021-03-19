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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

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Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kenti olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

 

 

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