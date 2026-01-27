Çin’in en kıdemli generali nükleer sırları ABD’ye sızdırmış

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 07:00

Çin ordusunun en kıdemli generali Orgeneral Cang Youşia hakkında, ülkenin nükleer programına ilişkin gizli bilgileri ABD’ye sızdırdığı iddialarıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Çin’de ordunun en üst kademesini hedef alan yeni bir soruşturmanın, ülkenin en kıdemli generali Orgeneral Cang Youşia’ya uzandığı ileri sürüldü. Merkezi Askeri Komisyon (MAK) Başkan Yardımcısı olan Cang’ın, Çin’in nükleer programına ilişkin gizli teknik bilgileri ABD’ye sızdırmakla suçlandığı iddia edildi.

ABD BASINININ İDDİASI

Amerikan Wall Street Journal’ın suçlamalara ilişkin üst rütbeli komutanlara yönelik kapalı bilgilendirme toplantılarına katılan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cang’ın Çin’in askeri nükleer kapasitesine dair teknik bilgileri ABD’ye aktardığı ve bunun ciddi bir ulusal güvenlik açığı oluşturduğu öne sürüldü. Soruşturma bulgularına, Çin’in askeri ve sivil nükleer programlarından sorumlu Çin Ulusal Nükleer Şirketi’nin eski Genel Müdürü Gu Cün hakkında yürütülen soruşturma sırasında ulaşıldığı aktarıldı. Cang’ın ayrıca uzun yıllar başında bulunduğu askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu birimde terfi ve görevlendirmeler karşılığında rüşvet almakla suçlandığı, bu süreçte eski Savunma Bakanı Li Şangfu’nun atanmasını da maddi menfaat karşılığında sağladığı iddia edildi. Eski bakan Li, 2023’te görevden alınmış, ardından hakkında yolsuzluk soruşturması açılmıştı. Cang’ın ordu içindeki yetkilerini kötüye kullanarak nüfuz ağları ve siyasi hizipler oluşturduğu, Genelkurmay Başkanı Liu Cınli’nin de benzer suçlamalarla soruşturma kapsamında olduğu bildirildi. Orgeneral Cang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok uzun bir geçmişe dayanan aile dostluğuna sahipti.

