Çin'in Avrupa'da yüzlerce sahte polis karakolu deşifre edildi...

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Madrid merkezli insan hakları savunucusu Safeguard Defenders, grubun Eylül ayında bu tür 54 karakolun varlığını ilk kez açıklamasından bu yana Çin'in yurtdışında 48 ek polis karakolu daha kurduğuna dair kanıtlar bulunduğu söylendi,

"Devriye ve İkna" adlı ağın İtalya, Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi arasındaki ortak polis görevlerinden ortaya çıktığına inanılıyor.

Ortaya atılan yeni iddialar arasında, bir Çin vatandaşının, Paris banliyösündeki gizli görev yapan ve özellikle bu amaçla görevlendirilen görevliler tarafından Çin’e dönmeye zorlandığı söyleniyor. biri Sırbistan'da, diğeri İspanya'da olmak üzere Avrupa'dan zorla geri gönderilen iki Çinlinin ülkelerine girişte tutuklanarak ortadan kaybolduğu belirtilenler arasında.

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SÖZDE KARAKOLLARI KİM YÖNETİYOR?

Açık kaynaklı, resmi Çin belgelerinde iddia edilen insan hakları ihlallerine ilişkin kanıtlar için tarayan Safeguard Defenders, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın görünüşte dünyanın dört bir köşesine yayılmış en az 53 ülkede faaliyet gösteren dört farklı polis yetki alanı belirlediğini söyledi. Amacın ise Çin'in bu bazı bölgelerinden gelen gurbetçilere yurtdışındaki ihtiyaçları konusunda yardımcı olmak olduğu iddia ediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Kasım ayında CNN'e verdiği demeçte, kendi toprakları dışında ilan edilmemiş polis kuvvetleri çalıştırdığı ise yalanlanmıştı. Yapılan açıklamada, "İlgili tarafların gerginlik yaratmak için abartmayı bırakmasını umuyoruz. Bunun Çin'i karalamak için bahane olarak kullanılması kabul edilemez." ifadelerine yer verilerek, tesislerin Çinli gurbetçilerin resmi evraklarını yenilemek gibi işlere yardımcı olmak için kurulmuş idari merkezler olduğu iddia edildi. Çin ayrıca ofislerin, çin vatandaşlarının Kovid-19 karantinaları sürecinde vatandaşları korumak ve dışlanmalarını engellemek için kurduğu belirtildi.

Geçen ay CNN, Safeguard Defenders'ın iddialarıyla ilgili olarak Çin Dışişleri Bakanlığı’na sorular sordu. Gelen çelişki cevaplarda karakolların varlığı önceki açıklamanın aksine kabul edildi ve bu oluşumlarda tamamen gönüllülerin çalıştığını söylendi. Ancak raporlarda, polis ağının ilk 21 karakolu için 135 kişiyi işe aldığına yer veriliyor.

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Bir ülkenin resmi diplomatik misyonları dışındaki beyan edilmemiş konsolosluk faaliyetleri ev sahibi ülke açıkça izin vermedikçe yasa dışı olarak tanımlanıyor.

Rusya iki kez eski casuslarına suikast düzenlemek için İngiliz topraklarına ölümcül kimyasal ve radyoaktif maddeler kullanmakla suçlandı. Rusya bu iddiaları kabul etmeyerek yalanmak ile yetinen ülkeler arasında.

‘ORTAK GÜVENLİK ANLAŞMALARI VAR’

2015'ten bu yana Çin ile bir dizi ikili güvenlik anlaşması imzalayan ülkeler arasında İtalya’da yer alıyor. İtalya söz konusu faaliyetlerin açığa çıkması ardından sessiz kalmayı tercih eden ülkeler arasında.

2016 ve 2018 yılları arasında İtalyan polisi, Çin polisiyle ilk olarak Roma ve Milano'da ortak operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Çin yerleşim bölgesinde yürütülen operasyonlarda "oradaki suçları etkili bir şekilde caydırma” için ortak hareket edildiği aktarılmıştı. Ortaya çıkan iddialar ardından İtalya İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı soruları cevapsız bırakmayı seçti.

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KUŞAK VE YOL ORTAKLIĞI KURULAN ÜLKELERDE ORTAYA ÇIKIYORLAR

Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 3 dönem başkan seçilen Şi Cinping’in Kuşak ve Yol Girişimi olarak adlandırılan belirleyici dış politikası çerçevesine 2018 ve 2019 yılları arasında Hırvatistan ve Sırbistan ile benzer ortak polis devriye anlaşmaları yapıldı.

Çin medyasının bildirdiğine göre, Çinli polisler bu yılın temmuz ayında başkent Zagreb sokaklarında Hırvat mevkidaşlarıyla ortak devriye gezerken görüldü.

Xinhua'nın görüştüğü bir Zagreb polis yetkilisi, devriyelerin "yabancı turistleri korumak” için gerekli olduğunu söyledi.