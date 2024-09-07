Çin'i Süper Tayfun vurdu: Saatte 240 km hıza ulaştı... 2 kişi öldü..

Haberin Devamı

Süper Tayfun Yagi, Çin'in Hainan eyaletini saatte yaklaşık 240 km hıza ulaşarak vurdu. Yaşanan felaket nedeniyle 2 kişi ölürken bölgeden 1 milyon insan tahliye edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Asya'nın bu yılki en güçlü fırtınası olan Süper Tayfun Yagi, Çin'in Hainan eyaletinde şiddetli fırtına ve sağanak yağmura neden oldu.

Bu hafta başında Filipinler'in kuzeyinde 16 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra gücünü iki kattan fazla arttıran Yagi, Hainan'daki 830 bin evde elektrik kesintilerine yol açtı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'ya açıklamalarda bulunan yetkililer, fırtınanın “Hainan'ı şiddetli yağmur ve sert rüzgarlarla vurduğunu, en az iki ölü ve 92 yaralı bıraktığını” söyledi.

Haberin Devamı

Eyaletin elektrik tedarik departmanının, 7 bin kişilik acil durum ekibi oluşturduğu ve koşullar elverir elvermez onarım çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Çin kamu yayıncısı CCTV'ye göre, Yagi'nin gelişi öncesinde tüm oteller, uçuşlar ve feribotlar rezervasyona kapatılırken Hainan eyelatindeki Haikou'daki ana havaalanı saat 15:00'e kadar servis dışı bırakıldı.

Süper Tayfun Yagi, 2014’te Hainan'ı etkisi altına alan Rammasun Tayfunu'ndan bu yana adaya inen en şiddetli fırtına olarak değerlendirildi.

Hainan, Guangdong, Guangxi ve Yunnan'da 88 kişinin ölümüne ve 44 milyar Yuan'dan (6,25 milyar dolar) fazla ekonomik kayba neden olmuştu.