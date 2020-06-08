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HaberlerDünya HaberleriÇin’i sağanak yağış vurdu! 320 bin kişi etkilendi, bir kaç gün daha sürecek
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DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Çin’i sağanak yağış vurdu! 320 bin kişi etkilendi, bir kaç gün daha sürecek

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Çin’i sağanak yağış vurdu! 320 bin kişi etkilendi, bir kaç gün daha sürecek
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Çin’i sağanak yağış vurdu. Ülkenin Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki sağanak yağışlar nedeniyle 320 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtildi. Yağışların birkaç gün daha süreceği açıklandı.

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  • Çin’i sağanak yağış vurdu
  • Çin’i sağanak yağış vurdu
  • Çin’i sağanak yağış vurdu
  • Çin’i sağanak yağış vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde sağanak yağışların 320 bin kişiyi olumsuz etkilediği duyuruldu. Çin medyasındaki habere göre, 14 bin hektarlık tarım alanı yağışlar nedeniyle hasar gördü ve bir kişi yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bölgeye ait meteoroloji kurumu, 36 nehir için taşma uyarısı yaparken; Tianlin İlçesi’nde toprak kaymalarının meydana geldiği ve bazı evlerin yıkıldığı aktarıldı. Ayrıca Hezhou kentindeki turistik noktaların yağışlar nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Yağışların birkaç gün daha süreceği açıklandı.

Çin’i sağanak yağış vurdu 320 bin kişi etkilendi, bir kaç gün daha sürecek

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