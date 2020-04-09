Çin’i dinleyip hata yaptılar

Koronavirüs vaka sayısı ve can kayıplarının hızla arttığı ABD’de Başkan Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sert tepki gösterdi. Trump, “Çin yanlısı davranmakla” suçladığı DSÖ’ye verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu. Gazetecilerin bu yöndeki sorularını tekrarlaması üzerine ise ton yumuşatarak, “Bunu kesin yapacağımızı söylemiyorum ama bunu yapmayı düşüneceğiz” şeklinde konuştu. DSÖ’nün salgında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını savunan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını söyledi.

‘HÂLÂ ÇİN ODAKLI’

COVID-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Trump şunları söyledi: “DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen her nedense hâlâ Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. Önce Çin’e sınırlarımızı kapatmamamızı söylediler. İyi ki, Çin’e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki? Vuhan’da olanları görmeleri gerekirdi. Görmüş de olmalılar ama bunları bildirmediler. Gerçekten hatalı davrandılar.” Trump, salgının başında, “Virüse grip gibi davranın” açıklamalarının anımsatılması üzerine de, “Bu salgını grip ile karşılaştırdım, çünkü dünya tarihindeki en kötü pandemi 1918’deki İspanyol Gribi’ydi” ifadelerini kullandı.

DSÖ’DEN YANIT GELDİ

DSÖ’nün patronu Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump’ın ithamları üzerine, “Şu an virüsle savaşmaya odaklanmalıyız, zamanımızı boşa harcayamayız. Sonrasında güçlü ve zayıf yönlerimizi değerlendirir, hatalarımızdan ders alarak ilerleriz” şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, “DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor ve ülkelere destek veriyor” sözleriyle Trump’a cevap verdi.

AFRİKA BİRLİĞİ: HEDEF ALINMASINA ŞAŞIRDIK

Afrika Birliği (AfB), DSÖ’ye destek verdi. AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin DSÖ’nün küresel liderliğini hedef alan tavrına şaşırdığını belirterek, DSÖ’ye desteklerini duyurdu. Muhammed açıklamada, “Afrika Birliği, DSÖ’yü ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’u tam anlamıyla destekliyor. Uluslararası toplum olarak hedefimiz, COVID-19’la topyekun savaşmak olarak kalmalı. Hesap verme zamanı gelecek” dedi. DSÖ Direktörü Ghebreyesus, Etiyopya kökenli.