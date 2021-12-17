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Çin'e kötü haber! ABD tasarıyı onayladı

#Çin#ABD#Uygur Türkleri

ABD Kongresi'nin kabul ettiği yasa tasarısı, Çin'in Sincan bölgesinde üretilen malların Uygurların zorla çalıştırılmasıyla elde edilmediğini kanıtlamasını; aksi takdirde bu ürünlerin ithalinin yasaklanmasını öngörüyor.

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ABD, uzun zamandır Çin'i Sincan bölgesinde büyük çoğunluğu Müslüman olan Uygurlara soykırım uygulamakla ve kamplarda zorla çalıştırmakla suçluyor.

Çin ise birçok tanıklığa ve içeriden sızan bilgilere rağmen bu iddiaları reddediyor.

Temmuz ayında Senato'da onaylanan tasarı, bölgede üretim yapan Coca-Cola, Apple ve Nike'ın da içinde olduğu bazı şirketler tarafından eleştiriliyordu.

BIDEN'IN İMZASI BEKLENİYOR

Beyaz Saray'ın da başlangıçta destek vermediği tasarı, şimdi "Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası" adı altında Başkan Joe Biden'ın masasında. Tasarı, Biden'ın imzasının ardından yasalaşacak.

Beyaz Saray'ın konuyla ilgili uzun süre çekimser kaldığı tasarı hakkında ilk net açıklamayı, basın sözcüsü Jen Psaki bu hafta başında yaptı ve Biden'ın tasarıyı masasına gelirse imzalayacağını söyledi.

ABD Sincan'dan pamuk ve domates alımını zaten durdurmuştu.

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Çin hakkında, Sincan bölgesinde yaşayan Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların insan haklarını ihlal ettiği yolunda yaygın suçlamalar getiren ABD Kongresi, burada soykırımın yanı sıra "kölelik yoluyla işgücü elde edildiğini" söylüyor. Hali hazırda tedarik zinciri konusunda sıkıntılar yaşayan büyük şirketler ise, yasanın "işlerini olumsuz etkileyeceğini" savunuyor.

Daha önce Senato ve ardından Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı, bu hafta başında iki taraftan temsilcilerin uzlaşmasıyla son halini aldı.

Bu uzlaşmayla birlikte Cumhuriyetçiler, diplomat Nicholas Burns'ün Çin'e büyükelçi olarak atanması konusundaki rezervini de kaldırdı.

OLİMPİYATLARA PROTESTO

Perşembe günü erken saatlerde, ABD Ticaret Bakanlığı, Çin ordusuna destek verdiği gerekçesiyle 30'dan fazla Çinli teknoloji şirketi ve araştırma enstitüsüne yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Buna göre Amerikan şirketler, yaptırım uygulanan bu Çinli şirketlere özel izni olmadığı sürece ürün satamayacak.

İngiltere, Avustralya, ABD ve Kanada, Çin'deki insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla 2022'de Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na diplomatlarını göndermeyeceğin açıkladı.

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