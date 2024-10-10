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Çin'e karşı "NATO benzeri" bir ittifak kurulması için çağrı

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#Japonya#Çin#Nato
Çine karşı NATO benzeri bir ittifak kurulması için çağrı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 11:06

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel, ABD ve müttefiklerinin, Çin'e karşı "NATO benzeri" bir ittifak kurmasını önerdi.

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Emanuel, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı makalede, Çin'in ekonomik baskılarına "ortak bir duruşla karşı koymak için" kurulabilecek ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Hint-Pasifik bölgesinde çok taraflı güvenlik ortaklıklarını genişletmeye yönelik yaklaşımının etkili olduğunu ifade eden Emanuel, buna ek olarak alınacak ekonomik önlemlerle Çin'in baskılarına karşı konulabileceğini belirtti.

Emanuel, bu kapsamda kurulacak "NATO benzeri" bir ticaret ve savunma ittifakının gerekliliğine işaret ederek, benzer düşünen ülkelerin daha yakın çalışmasının önemini vurguladı.

İttifakın etkili olabilmesi için Kuzey Atlantik Antlaşması'nın, NATO'ya üye ülkelerin saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören maddesinin bir benzerine ihtiyaç duyulacağını kaydeden Emanuel, Çin'in Kovid-19 salgını sonrası uyguladığı yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalan Avustralya'nın müttefiklerinin yardımıyla Çin'e olan ekonomik bağımlılığını azalttığını aktardı.

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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da ekimde seçilmesi sonrasında yaptığı konuşmada, "Asya'da NATO benzeri bir ittifak kurulması" önerisinde bulunmuştu.

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#Japonya#Çin#Nato

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