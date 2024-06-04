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Çin'den Zelenski'ye yanıt: Silahların yüzde 60’ı ABD ve batıdan gidiyor

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#Çin#UKRAYNA#RUSYA
Çinden Zelenskiye yanıt: Silahların yüzde 60’ı ABD ve batıdan gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 12:40

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamasına cevpa verdi ve Rusya'nın kullandığı silahların büyük kısmının ABD ve batı kaynaklı olduğunu söyledi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi’nde Çin’in Rusya’ya silah gönderdiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yanıt verdi.

Ning, Rusya’ya giden silah ve parçaların yüzde 60’ının ABD ve batı ülkelerinden gittiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Shangri-La Diyalog Zirvesi’nde Çin’in Rusya’ya silah gönderdiğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning, Çin’in Rusya’ya silah vermediğini belirterek, “Çin, Ukrayna krizinin ne yaratıcısı ne de bu krize müdahil olan taraftır. Biz her zaman barış ve diyaloğun desteklenmesinden yana olduk. Çin, savaşan taraflara silah sağlamamakta ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gören çift kullanımlı ürünleri sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. Çin ve Rusya arasındaki normal ticaret, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve piyasa prensipleri doğrultusunda ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır. Veriler, Rusya'nın ithal ettiği silah parçaları ve çift kullanımlı ürünlerin yüzden 60'ından fazlasının ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini gösteriyor” dedi.

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#Çin#UKRAYNA#RUSYA

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