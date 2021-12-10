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Çin’den yeni Kovid-19 tedavisine onay

#Koronavirüs#Çin#Dünya
Çin’den yeni Kovid-19 tedavisine onay

Çin, Brii Biosciences tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen iki antikor kokteyli ile tedavi yöntemini onayladı.

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Çin, Covid-19’a karşı yeni bir tedavinin geliştirildiğini duyurdu.

Çin tıbbi ürünler düzenleyicisi kurum tarafından yapılan açıklamada, Brii Biosciences’ın Covid-19’a karşı geliştirdiği iki antikor kokteyli ile tedavinin onaylandığı belirtildi.

Brii tarafından yapılan açıklamada, BRII-196/BRII 198 kombinasyonuyla geliştirilen tedavinin faz 3 çalışmalarında yüksek riskli hastalar için hastaneye yatış ve ölüm oranında yüzde 80 azalma sağladığı sonuçlarının elde edildiği kaydedildi.

Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden yapılan açıklamada, ilacın Covid-19’u hafif ve normal atlatan hastalar, 12-17 yaş arası çocuklar ile hastaneye yatış ve ölüm oranı yüksek hastalar için onaylandığı bildirildi.

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Brii Mali İşler Müdürü Li Ankang, Omicron mutasyonunun ilaç üzerinde nasıl bir etki göstereceğine ilişkin araştırmanın sürdüğünü ve sonuçların 2 hafta içinde belli olacağını söyledi.

İlacın Covid-19’un önlenmesinde de kullanıldığını ifade eden Ankang, Çin ve ABD dışındaki bölgelerdeki kullanım için potansiyel ortaklarla birlikte çalışılacağını belirtti. Önceliğin Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi ilacın faz 3 denemelerine başlanmış olan ülkelere verileceği de açıklandı.

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İlaç onay almadan önce Çin’de yaklaşık 900 hastada kullanıldı.

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#Koronavirüs#Çin#Dünya

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